珍珠港大量燃料運抵菲 引發揣測

美國海軍近期從美國夏威夷州珍珠港運送三九○○萬加侖燃料至菲國蘇比克灣，引發揣測。圖菲國總統小馬可仕。（歐新社檔案照）

2024/01/12 05:30

燃料多達三九○○萬加侖

〔編譯周虹汶／綜合報導〕菲律賓參議員暨菲國總統小馬可仕胞姊艾米．馬可仕（Imee Marcos）十日指出，美國海軍近期從美國夏威夷州珍珠港運送三九○○萬加侖燃料至菲國蘇比克灣，點明美菲官方行動前「令人費解的沉默」引發揣測，稱相信美軍係「在中美因台灣終須一戰的預測下，於菲律賓預先儲備軍事物資」。

從珍珠港運至蘇比克灣

艾米十日指出，美國註冊的油輪「優勝美地商船」上月廿日在珍珠港裝載一批石油，已於九日運進菲國領土。她強調，兩國簽署的「美菲共同防禦條約」「不是把菲律賓人民蒙在鼓裡的許可證」；蘇比克灣更非雙方二○一四年簽署「加強國防合作協議」（EDCA）開放予美軍共用的九處戰略據點之一，要求解釋該批燃料的下落。

請繼續往下閱讀...

「菲律賓反戰聯盟」十日也引述夏威夷媒體報導指出，二戰時期的美國海軍「紅丘」地下燃料儲存設施即將退役，運到蘇比克灣的燃料是其一．○四億加侖軍用燃料的一部分，旨在「支持南海行動，該處緊張局勢正在升級」，「為任何可能的不測做好準備」。

美：清潔燃料 商業儲存

美國駐菲大使館發言人十一日證實，「優勝美地商船」目前位於蘇比克灣附近，聲稱目的是將清潔燃料從夏威夷珍珠港的美軍設施紅丘轉移到蘇比克灣的商業儲存設施」，但未提數量。

冷戰期間蘇比克灣海軍基地曾是美軍海外最大軍事基地，但一九九一年同美方克拉克空軍基地遭皮納土波火山噴發波及，美軍隔年關閉基地並將港口移交菲律賓，成為自由港經濟特區。

但本世紀隨南海主權爭議升溫，美菲軍方二○一二年達成協議：只要事先徵得菲國許可，美軍即可使用設於呂宋島的上述兩座前軍事基地，以牽制中國對第一島鏈的武力擴張。菲國二二年五月更宣布啟用蘇比克灣，做為制衡中國的海軍基地；但美國博龍資產管理公司（Cerberus）同年收購位於當地的前「韓進重工」造船廠，由美國國防承包商「Vectrus」共同營運，被視為美軍勢力回歸蘇比克灣。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法