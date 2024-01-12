大西洋潛艦計畫 美擬擴至印太

美海軍擬將大西洋潛艦部署計畫擴展到太平洋，提出「狼群」倡議，透過加強潛艦間聯繫與溝通，來應對具有速度優勢的目標。圖為美國海軍海狼級核動力攻擊潛艦「康乃狄克」號。（美聯社）

2024/01/12 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕軍聞媒體「海軍新聞」報導，美國海軍正在尋求將基於大西洋的潛艦部署計畫擴大到印太地區，以加強回應中國及俄羅斯挑戰的能力。

美國「海軍水面艦協會」年度研討會九日於維吉尼亞州阿靈頓郡舉辦，美國海軍艦隊司令部司令考德爾（Daryl Caudle）上將，在會中介紹了「狼群」（Wolfpack）計畫。

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「狼群」計畫擺脫戰線區分

報導中提到，「狼群」計畫，是美國海軍在「大西洋一體化概念」下的眾多努力之一，該概念旨在使指揮官擺脫作戰司令部之間的戰線區分所帶來的指揮挑戰。另一項行動被稱為「灰狗特遣支隊」（Task Group Greyhound），執行類似的任務，但使用的是飛彈驅逐艦。

據考德爾說法，「狼群」是美國海軍潛艦部隊司令休斯頓（William Houston）上將，根據二戰潛艦作戰方式提出的構想， 當時的想法是，如果有一組艦艇，儘管速度比不上其追擊的目標，但可透過彼此間的聯繫通訊強化戰力，「我們可以更有效地將潛艦聯繫在一起，造成更有效的實際破壞」。

增加「戰鬥增援就緒」戰力

相較之下，如今的「狼群」計畫將那些處於部署週期之外，且具備一定戰備水準和認證的潛艦指定為「戰鬥增援就緒」戰力，然後納入緊急應變部隊麾下，可迅速部署以因應不斷變化的情勢。

考德爾承認，由於在美國東岸出動潛艦所需的距離，以及北方司令部和歐洲司令部之間的關係，「狼群」在大西洋表現良好，他形容這些司令部之間的聯繫為「共生」，這使得資產可以在其職責範圍之間無縫過渡。展望未來，考德爾認為「狼群」是未來的道路，他還希望「狼群」計畫也能夠應用在美國印太司令部，以反制中國與俄羅斯的挑戰。

他說：「我希望我們在太平洋也能做得更好，特別是在北方司令部和印太司令部的責任區有交集的地方，尤其是在阿留申群島附近，所以你可以看到同樣的結構在（美國）西海岸運作。」

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