印尼總統訪菲 加強安全合作抗中

印尼總統佐科威（左）10日訪問菲律賓，會晤菲國總統小馬可仕（右），討論一系列地區問題，包括南海發展，以及東南亞國協會員國之間更緊密的合作。（美聯社）

2024/01/11 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕面對中國在南海上的獨斷行為與其他安全挑戰，菲律賓總統小馬可仕與印尼總統佐科威十日在馬尼拉會面時，同意兩國將加強安全合作，以及致力建立更緊密的關係。

小馬可仕在會後聯合記者會上表示，做為近鄰與同是群島國家，菲印同意持續兩國在政治與安全上的合作；他與佐科威在兩國有共同利益的區域事件進行「有成效與坦誠」的討論，包括南海發展、東協合作與倡議，以及申明堅持聯合國海洋法公約的普適性，為管理所有海上活動制定法律架構。但他並未進一步詳述。

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佐科威則說，他與小馬可仕同意加強國防關係與現有的邊境合作協議，將迅速修訂聯合邊境巡邏與跨境協議，還要加強雙方在國防、包括買賣軍事硬體上的合作。佐科威指出，他與小馬可仕都同意加強東協團結有其重要性，並強調此言並非僅止於口頭宣示，而是為了東協持續維護國際法的原則，以及成為促進和平穩定繁榮的積極勢力。

中國宣稱擁有幾乎整個南海的主權，範圍與宣稱擁有部分南海主權的東協成員國汶萊、印尼、馬來西亞、菲律賓及越南重疊。荷蘭海牙常設仲裁法院在二○一六年裁定中方的主張無法律依據，但北京拒絕接受，並堅持己見；過去數月來，中菲船隻在南海上頻爆衝突，加劇區域緊張局勢。

印尼：將敲定南海行為準則

菲印在二○一四年簽署解決兩國重疊經濟海域問題的海上疆界協定，並視該協定為解決南海主權爭議的範本；此外，兩國在一九七五年還曾簽署從打擊海盜到走私等海上犯罪為目的邊境巡邏協議。東協與中國多年來力圖建立一個就南海行為準則進行談判的架構，但進展緩慢；在馬佐會前的九日，印尼外長勒特諾表示，印尼已準備好與其他東南亞國家合作、敲定延宕已久的「南海行為準則」。

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