美防長罹攝護腺癌 去年底就曾住院

美國國防部9日表示，部長奧斯汀是為了治療攝護腺癌而住院。（法新社檔案照）

2024/01/11 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕現年七十歲的美國首位非洲裔國防部長奧斯汀元旦就醫住院三天、但未即時向白宮與國會報備一事，在美國媒體六日揭露後，政治效應排山倒海而來。美國國防部九日終於對外公布首長健康狀況，白宮當天也才知道奧斯汀罹患攝護腺癌。聲明一出，不僅白宮下令檢討、國防部著手進行透明度審查，在野共和黨人更視之為奧斯汀怠忽職守的證據、展開調查。

根據國防部的聲明，奧斯汀上月廿二日曾接受攝護腺癌手術並住院一天；元旦再入院三天，因術後併發症尿道感染；目前人在華特里德國家軍事醫學中心履行職務，出院時間未定。

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美國軍隊結構由總統擔任總司令為首，位階次之的國防部長有隨時待命之責，以利遭遇核子攻擊等國家安全危機時進行安全溝通。但白宮發言人柯比九日在國防部聲明後表示，拜登六日曾和奧斯汀通話，但「直到今天早上才知道奧斯汀住院的根本原因是罹患攝護腺癌」，「在今天早上以前，白宮沒有人知道奧斯汀部長罹患攝護腺癌」。柯比明白表示，奧斯汀沒有遵照程序，讓總統、國安顧問或國防部其他領導人事先知情，「事情不該這樣發生…，這樣當然不好，我們想要確保以後不再發生」。

白宮：沒有遵照程序

美國共和黨籍聯邦眾議員羅傑斯九日致函奧斯汀，譴責他「在烏克蘭與以色列都發生戰爭情況下，連白宮、甚至你的副手都不清楚你的身體狀況，這樣的想法顯然無法令人接受」。

根據國防部九日新聞稿指出，奧斯汀上月接受例行健康檢查時發現罹癌，廿二日動手術、隔天上午即返家，醫師證實「早期發現，預後良好」；雖一日因噁心及腹部、臀部、腿部疼痛等併發症入院三天，但「期間一直在穩定進步」，目前「感染已經痊癒」，「預計他會完全康復，儘管這可能是一個緩慢的過程。」

聲明強調，截至九日下午，仍留在院內履行國防部長職責的奧斯汀「恢復良好，精神狀態良好」，並「繼續監控國防部在全球的日常運作」。根據華特里德醫學中心的聲明，奧斯汀的手術需要全身麻醉。

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