澳軍擬招募太平洋島國公民 帛琉力挺

澳洲政府計畫招募太平洋島國公民加入澳洲國防軍行列，帛琉總統惠恕仁（右一）對此表示歡迎。（美聯社檔案照）

2024/01/09 05:30

擴大軍隊規模 盼滿足AUKUS需求

〔編譯孫宇青／綜合報導〕澳洲政府計畫招募太平洋島國公民加入澳洲國防軍（ADF）行列，以擴大軍隊規模，因應未來的安全需求。帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps, Jr.）對此表示歡迎，強調此舉有助於增進區域夥伴關係，並透露帛琉和美國之間也曾制定類似計畫。

澳洲廣播公司（ABC）八日報導，由於澳洲國防軍招募人數減少，加上二○二二至二三年的軍人離職率高達十一．二％，坎培拉當局計畫推出多項因應措施，包括軍人續約三年可得五萬澳幣（約一○四萬台幣）的留任獎金，以及允許太平洋島國公民加入澳軍等，做為擴大軍隊規模的方式之一，盼能滿足「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）的需求。

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惠恕仁︰帛琉盡一切努力捍衛自由

帛琉總統惠恕仁對本國公民加入澳洲國防軍的想法表示歡迎，強調澳洲與太平洋國家之間關係牢固，這項計畫可進一步加強區域關係。但他強調，任何招募計畫都必須保證為服役的帛琉公民提供足夠協助，「帛琉相信自己在世界上擁有一席之地，應該盡一切努力捍衛自由，但在協助其他國家及共同努力的過程中，我們希望帛琉公民能被善待和照顧」。

惠恕仁提到，過去曾有在美軍服役的帛琉公民，因為人不在美國境內，因而無法獲得支援，包括針對創傷壓力症候群的治療。因此，如果澳洲決議推動讓外國公民加入其軍隊的計畫，不應該在這些外國公民返國後，就遺忘他們，「要像對待澳洲公民一樣對待他們，不要只利用我們的孩子，而不照顧他們。他們為了所有人奮力捍衛民主，應該受到有尊嚴的對待和照料」。

然而，惠恕仁也憂心類似的招募計畫可能加劇太平洋島國人口外流。例如，美軍每年向帛琉招募人員，就導致約十％的相關畢業生赴美。

不過，澳洲國防協會（Australia Defence Association）執行長詹姆斯（Neil James）反對招募外國公民，強調「一個本國公民都不願意挺身捍衛的國家，不值得被保衛」，這才是應該優先處理的議題。他指出，雖然澳洲支持太平洋島國的獨立和主權，但澳洲無權認為這些國家的人民應該加入澳洲國防軍。

澳洲國防人事部長基奧（Matt Keogh）則強調，政府尚未對招募外國公民計畫做出決定。

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