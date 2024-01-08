美防長開刀住ICU4天 未及時通報挨批

美國國防部長奧斯汀元旦時動手術，在加護病房住了四天，但五角大廈一直等到五日才對外公布，連美國總統拜登也直到四日才被告知。（路透檔案照）

2024/01/08 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕七十歲的美國國防部長奧斯汀（見圖，路透檔案照）元旦時驚傳動手術，在加護病房（ICU）住了四天，但五角大廈一直等到五日才對外公布，連美國總統拜登也直到四日才被告知。五角大廈因此飽受各界批評，但發言人強調，之所以遲遲不公布，是因為考慮個人隱私等許多因素；奧斯汀也表示，他會承擔所有責任。

拜登直到4日才被告知

美國網路媒體「政客」（Politico）六日引述兩位美國官員說法報導，直到國防部四日發來訊息，白宮國家安全顧問蘇利文與其他白宮高級幕僚，才知道奧斯汀住院的消息，蘇利文隨後通知拜登。

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官員表示，奧斯汀的情況令白宮工作人員感到震驚，因為他們不知道他正因「選擇性醫療手術後的併發症」而住院，而五角大廈居然過了這麼久，才讓他們知道奧斯汀的情況。匿名官員表示，拜登直到四日才接獲奧斯汀住院消息，但對奧斯汀仍「保有完全信任和信心」。

路透報導，聯邦參議院軍事委員會共和黨首席成員韋克爾（Roger Wicker）批評，防長住院未立即通知國會，已違反法律，而且破壞大眾對拜登政府的信任，「一旦國家指揮當局其中一人沒有能力履行職務時，軍方、國會和社會大眾有權清楚所有狀況。」

五角大廈︰考量個人隱私

被問到為何等了四天才對外公開，五角大廈發言人賴德解釋，因為考量許多其他因素，包括醫療和個人隱私等問題。賴德也強調，國防部副部長希克斯已準備好在必要時代理職務。

由於風波愈演愈烈，目前仍在普通病房的奧斯汀六日發布聲明強調，沒有在第一時間公布住院，是他做的決定，他會負起全責。

除了美國總統，美國防長握有全球規模最大軍隊的號令權，還是總統繼承順序中的第六位，復因當前面臨俄羅斯、伊朗和中國挑戰，美國防長必須隨時準備因應任何形式的國家安全狀況，更是重中之重。

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