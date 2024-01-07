日航撞機 航管疑未注意螢幕警示燈

日本東京羽田機場的海上保安廳航機和日本航空客機相撞事故後，大型機具持續清理殘骸。（美聯社）

2024/01/07 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕日本東京羽田機場二日發生海上保安廳航機與日本航空客機碰撞事故，造成海保機上五死一重傷。日媒六日報導，羽田機場的航管員在事發前疑似沒有注意到海保機進入跑道的警示訊號，而海保機長則表示有跟組員確認可進跑道，且根本不知道有飛機要降落。

「日經亞洲」報導，政府公布的通訊紀錄顯示，航管員事發前指示海保機滑行至跑道附近的等待點，而海保機也透過複誦指令進行確認，在那之後航管和海保之間就沒有任何聯繫。日本國土交通省表示，航管在發出指令後，不用另外目視確認飛機的移動情況。據信，海保機在跑道上等待大約四十秒後，與一架正在降落的日航客機相撞。

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海保機長不知有飛機要降落

據了解，航管員承認，海保機進入跑道，並未引起他們的注意。在事故發生前，跑道監視器處於正常工作狀態，而每條跑道和滑行道都配有一名航管，及另一名管制員負責監督情況。這個團隊還擁有一個監控系統，若飛機在另架飛機準備降落的同時進入跑道，視覺支援系統的螢幕會閃爍警示燈，但沒有聲響。接近國土交通省的消息人士透露，航管顯然沒有注意到閃爍的警示燈。

日本TBS電視台也引述相關人士指出，海保機長在接受調查時表示，海保機進入跑道前，「有跟其他乘組員確認（航管指示）」，「不知道有飛機要降落」。有關海保機與航管的對話，海保正副機長應該都可聽到，因此兩人可能基於相同認知才會讓航機進入跑道。報導另推測，海保機可能把航管下達的「（起飛）第一順位」指示，錯認為「優先起飛」，但國土交通省說明，在表示起降順序的管制用語中，沒允許優先起飛特別用語。

國土交通大臣齋藤哲夫五日表示，機場航管部門六日就會設立一個新職位，負責監控跑道上的飛機活動。外界猜測，航管在允許日航飛機降落時，可能沒有注意到海保機在跑道上。

共同社指出，羽田機場被迫關閉跑道，造成航班大規模失序的狀況仍在持續中，已逾十五萬人受影響。國土交通省則稱，預計八日就能重新開放跑道。

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