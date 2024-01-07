開年即大戰 拜登川普隔空互罵

拜登稱川普是美國民主威脅。（歐新社）

2024/01/07 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕值此美國聯邦最高法院將開審前總統川普被禁現身選票之際，尋求連任的拜登總統與企圖重返白宮的前總統川普五日大打口水戰，拜登在導致川普遭國會彈劾的國會山莊暴動三週年前夕的演說中，對川普發動歷來最嚴厲的攻擊，把川普比做納粹，痛批川普會為了重新掌權不惜犧牲美國民主；川普則趁新年首度率先舉行初選的愛荷華州時反批說，拜登主政下的美國爛透了。

拜登批川普為民主威脅

二○二一年一月六日，不接受拜登當選總統的大批川普支持者在川普稍早公開發言的慫恿下，衝入正在正式認證二○二○年總統大選結果的國會山莊並大肆破壞；川普因此事遭國會二度彈劾，但在參議院的審判中獲判無罪。拜登五日在賓州正式啟動連任選戰，就事發將滿三週年的國會山莊暴動發表演說，暗示是川普對美國民主構成威脅；拜登說，二○二四年的總統大選事關民主，而「民主是否仍是美國最神聖的志業，是當前最迫切的問題」。

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拜登還把矛頭對準川普本人，稱川普出來選總統是為了他自己而非為了美國或人民，他執著於過去而非未來，「他會願意犧牲我們的民主以便讓自己掌權」。拜登說，川普稱美國的血液遭毒害污染，「用同樣的語言呼應納粹德國」，並酸川普不是要競選三軍統帥，而是否認者統帥，還再次表明若敗選將不認帳。

川普反批恐懼行銷 拿政府當武器

同日晚間，川普趁在即將舉行黨內初選投票的愛荷華州拜票造勢時反擊拜登，指稱在拜登主政下的美國是一個向下沉淪、飽受恐怖分子與從美墨邊界湧入的精神病院移民所苦的國家，「騙子喬．拜登主政下沒哪件事變得更好，全都是一團亂，所以騙子喬今天在賓州舉行超悲哀的恐懼行銷式競選活動，…他們拿政府當武器，還敢說我對民主構成威脅」。

科州禁川普初選 最高院將審

就在川普發言前不久，美國聯邦最高法院同意審理稍早科羅拉多州禁止川普出現在該州總統大選選票一案；川普發言時開心地向歡呼的支持者宣布此事，並稱被他任命的三名共和黨籍聯邦最高法院大法官會竭力做到公平。

川普反批拜登執政一塌糊塗。（法新社）

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