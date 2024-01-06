規模縮減 以進入新戰鬥型態

以軍四日在加薩走廊持續掃蕩哈瑪斯份子行動。以國國防部宣稱下一階段作戰方針將著重特定目標打擊、突襲等規模較小的行動。（路透）

2024/01/06 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕美國國務卿布林肯啟程訪問中東之際，以色列國防部長葛朗特四日公布以哈戰爭下一階段規劃，以軍將轉變為規模縮減的新作戰型態，並首度公布對戰後加薩走廊規劃，「不會有以色列人，將由巴勒斯坦實體管理」，但對哈瑪斯的戰爭，「只要有必要就會持續下去」。

葛朗特發布的「第三階段構想」提出，戰爭會持續到哈瑪斯軍隊及政府機能瓦解，以及剩餘的一百多名人質獲釋為止。加薩北部的部隊將轉換為新的作戰模式，包括突襲、摧毀隧道和空中、地面打擊及特殊行動，目標是要剷除殘餘的哈瑪斯勢力。

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雖然文件中沒有清楚解釋新階段與目前的行動有何分別，但葛朗特先前提及規模將會限縮。以軍稱在數週的激烈戰鬥後已取得北加薩大範圍控制權，並於上週開始撤回部分人員。據葛朗特說法，該區域尚有千餘名哈瑪斯戰士；至於南部的作戰，「只要被認定有必要就會持續下去」。

戰後加薩規劃 由巴勒斯坦實體管理

至於戰後加薩的管理，葛朗特表示，會由巴勒斯坦實體負責，以色列提供資訊指引民間運作，美國領導的跨國任務小組負責重建。然而，葛朗特沒有具體說明「巴勒斯坦實體」的確切組成，與美國呼籲由巴勒斯坦自治政府接管的主張仍有分歧，也無提及大舉遷徙至南部的北加薩人能否返家。

此外，以色列將保留在加薩境內的維安行動權利，但在戰爭目標達成後，加薩內不會有以色列公民，「加薩的居民是巴勒斯坦人。因此，由巴勒斯坦機構負責，條件是不再有對抗以色列的敵意行為或威脅」。葛朗特的「第三階段構想」僅為個人提出的計畫，尚非正式官方政策。

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