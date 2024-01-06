解放軍高層大換血 備戰能力生變

中國國家主席習近平近期大規模肅清軍方高層，外媒認為此現象讓解放軍現代化及備戰能力受到質疑。圖為習近平去年十二月巡視廣西壯族自治區期間會見南寧駐軍高階官員。（歐新社檔案照）

2024/01/06 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕中國解放軍人事大洗牌，「彭博」報導，過去半年遭肅清的軍方高層多達十五名，最新一波包括撤銷火箭軍司令員李玉超、中央軍事委員會裝備發展部等九名高階將領人大代表職位，以及三名軍工企業高階主管的政協委員資格。「華爾街日報」指出，一連串未解釋且突然的更迭，引發了對中國國家領導人習近平終結軍隊內部貪腐、建構出做好戰鬥準備的現代化部隊能力的質疑。

華爾街日報表示，中國政府並未說明整肅軍方高層的原因，也未揭露對其行為的任何調查。研究解放軍的分析人士認為，這波動盪可能是習近平出手整頓解放軍、生產昂貴軍武國有企業內部貪腐及潛在背信的結果。彭博直言，共軍持續腐敗或許令中共在未來某一時刻統一台灣的野心夭折。

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減緩習軍事現代化進程

「亞洲社會研究院」中國安全事務高階研究員莫里斯指出，中國軍方的軍武研發及採購局處長期被視為貪腐的溫床，不過在此之前，從事該領域工作的高階官員遭習近平打貪行動鎖定的人數卻出奇地少。莫里斯表示，一波涉及如此之多高階官員的掃蕩，是中國軍方近數十年來規模最大的肅清之一，「某種程度上來說，這展現出習近平在解放軍內的權力根基，穩固到讓他能採取這類大規模行動而不用擔心遭受反作用力」。

華爾街日報說，這對解放軍在備戰能力的重建上會造成何種衝擊尚不清楚。有西方學者認為，貪腐調查會使人事任命和採購程序受到更多檢驗，進而減緩習近平的軍事現代化進程。

習沒能根除解放軍腐敗

美國國防大學國家戰略研究所中國軍事事務研究中心高階研究員吳志遠表示，「這一波整頓再一次顯示出習近平還沒能根除解放軍的腐敗」。他認為，接下來數年關於發動戰爭的任何考量，對解放軍官員和高階系統可靠性的疑慮，應會苦惱著習近平及其領導層。

新加坡南洋理工大學研究員夏爾指出，藉由清洗解放軍的軍備採購和戰略飛彈部隊，習近平想要的是確保軍隊的長期效能，「習和中國高階指揮官也注意到，部分俄羅斯武器系統在烏俄戰爭中因系統性腐敗導致的差勁表現」。

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