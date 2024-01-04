哈高層黎巴嫩遇襲 戰火外擴

哈瑪斯第二號政治人物艾魯里2日在黎巴嫩貝魯特遭以色列空襲喪生，為這波以哈衝突以來，哈瑪斯迄今折損的最高層領袖，也升高這場戰爭擴大成更廣泛中東衝突的可能性。（歐新社檔案照）

2024/01/04 05:30

第二號人物在貝魯特被炸死

〔編譯管淑平／綜合報導〕巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」第二號政治人物艾魯里（Saleh Arouri）二日在黎巴嫩首都貝魯特郊區一場公寓爆炸中被炸死，為這波以色列與哈瑪斯戰火以來，喪生的最高層哈瑪斯領袖，也升高這場戰爭擴大成更廣泛中東衝突的可能性。

真主黨嗆大動作回應

二日爆炸發生在貝魯特南方郊區達希耶一棟多層樓住宅建築，建築物看來是三樓的位置，被炸出一個大洞，黎巴嫩軍方隨即派人到現場。達希耶為什葉派地區，是哈瑪斯盟友、黎巴嫩什葉派民兵組織「真主黨」重鎮。哈瑪斯官員指出，正在開會的艾魯里和另外六名成員當場被炸死，除了艾魯里，死亡的其中兩人是哈瑪斯武裝團體指揮官。

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以暗殺行動擴至第三國

黎巴嫩國營「國家通訊社」報導，攻擊是由一架以色列無人機進行；華盛頓郵報指出，美國國防部一名匿名官員說，以軍要為這場攻擊負責。以國總理納坦雅胡前顧問布辛斯基說，這是以色列「十多年來最重大的暗殺行動」。

以哈開戰以來，以軍宣稱在加薩擊斃數名哈瑪斯中階領袖，二日是首次將打擊行動擴大到第三國。艾魯里是哈瑪斯政治局副主席，也是該組織武裝團體「卡薩姆旅」共同創始人，他負責哈瑪斯在約旦河西岸地區的運作，也是哈瑪斯透過真主黨，鞏固其後盾伊朗的重要聯絡人。二○一五年，美國把艾魯里列為「特別指定的全球恐怖份子」，懸賞五百萬美元緝拿。

哈瑪斯最高政治領袖哈尼耶說，這場攻擊「只會讓哈瑪斯更強大、更堅決」。真主黨聲明，此事是「對黎巴嫩的嚴重攻擊」、這項罪行不會毫無回應，「抵抗力量的手指已扣在扳機上」。

以國北境 恐全面開戰

之前真主黨領袖納斯拉拉就已矢言，會報復以色列任何針對在黎國的巴勒斯坦官員攻擊行動。若該組織大動作回應，恐使以軍與真主黨在以國北境原本僅是小規模交火，擴大成全面開戰。

以國官方未證實、也拒絕評論此事，以軍發言人僅表示正為任何情況做好高度準備。總理納坦雅胡所屬「聯合黨」國會議員達諾在攻擊後隨即發文，恭喜以國軍方和情報單位擊斃艾魯里。

黎巴嫩總理米卡提稱這次暗殺是「一次新的以色列罪行」，「將黎巴嫩進一步捲入戰爭」。伊朗稱艾魯里之死是在中東對以色列的反抗運動「又一個火花」。法國總統馬克宏呼籲以國避免升高情勢，「尤其是在黎巴嫩」。

以情報局長嗆算帳

以國官員近期暗示，他們將擴大暗殺在中東各地的哈瑪斯領導人；以國對外情報機構「摩薩德（Mossad）」局長巴尼亞（David Barnea）三日矢言，該局正在跟哈瑪斯「算帳」，要讓哈瑪斯為去年十月突襲以色列付出代價。

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