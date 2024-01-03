南韓最大在野黨黨魁 遭假粉絲刺頸

南韓共同民主黨黨魁李在明2日視察釜山加德島新機場用地時，遭一名偽裝成支持者的男子持刀刺傷左頸部。（美聯社）

2024/01/03 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕南韓最大在野黨共同民主黨黨魁李在明二日視察釜山加德島新機場用地時，遭一名偽裝成支持者的男子持刀刺傷左頸部。現場人員緊急處置後將李送醫救治，所幸暫無生命危險。釜山警方申請以「殺人未遂」罪名羈押凶嫌，研判他可能是預謀犯案，做案動機還有待調查釐清。

案發時間為當地時間上午十時廿七分，南韓媒體、網路平台影像顯示，李在明與圍繞在身旁的記者、支持者談話時，一名頭戴寫有李在明姓名紙王冠的男子走近索取簽名，接著突然向前一衝以凶器刺向李在明左頸部，引發現場驚叫。衝力使李向後摔跌倒地，旁人趕緊拿手帕止血。嫌犯立即被工作人員和警方壓制。

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「韓聯社」報導，釜山警方說明，嫌犯是居住在忠清南道的六十七歲金姓男子，做案工具是從網路購買的十八公分刀械，沒有前科和共犯。嫌犯在接受調查時稱自己是蓄意殺人，對於犯案動機則保持緘默。警方將成立特別偵查本部以預謀犯案方向偵辦。據報導，金嫌上月曾出現在共同民主黨於釜山舉行的活動現場附近，並在李在明搭車時試圖接近但遭制止，研判可能已追蹤李在明一段時間。

李在明已轉加護病房

報導指出，李在明遭刺廿分鐘後送往釜山大學醫院救治，意識清楚，傷口約一公分，受傷部位在頸靜脈處而非頸動脈，否則恐會有生命危險。經過急救，在下午一時許以直升機送至首爾大學醫院接受進一步治療，進行包括消除血栓在內的血管重建手術後，已轉往加護病房休養。

南韓朝野一致譴責此次襲擊事件。總統發言人表示，尹錫悅在聽聞消息後強調，南韓社會絕不容忍諸如此類的暴力行為在任何情況下發生。共同民主黨議員暨發言人權七勝痛斥，「這是一起針對李在明的駭人行徑，也是對民主的嚴重威脅」。

五十九歲的李在明幼年時在工廠當過童工，其政治魅力部分來自出身底層而後出人頭地的勵志故事。李在二○二二年的總統大選中，以不到一％的得票率差距敗給尹錫悅，去年八月曾發動絕食，抗議尹錫悅政府未積極反對日本排放福島核處理水等問題，過程中因身體虛弱送醫治療，結束廿四天的絕食。

預料將角逐二○二七年總統大位的李在明，雖然近期民調顯示將是有力競爭者，但數起貪腐醜聞無疑是隱憂。南韓檢方去年九月以涉嫌貪腐等弊案為由，聲請拘捕李在明，後遭法院駁回。此外，李在明還面對向內衣製造商裳邦爾集團索賄，以及在擔任城南市市長期間因瀆職導致城南城市開發公社損失一千五百萬美元等指控。

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