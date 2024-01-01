日媒︰中國擬每天派船巡釣魚台

中國海警船駛入「尖閣諸島」（釣魚台列嶼）鄰接區的次數，2023年創新高，更計畫在2024年全年每天都維持海警船在釣魚台水域巡邏。（美聯社檔案照）

2024/01/01 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕日本共同社去年十二月卅日引述知情消息人士報導，鑑於中國國家主席習近平強調捍衛領土主權與海洋權益，中國計畫在二○二四年全年維持每天都有海警船在釣魚台列嶼（日稱尖閣諸島）附近水域巡邏，甚至會在必要時檢查與驅離日本漁船。

必要時檢查與驅離日本漁船

沖繩那霸的第十一管區海上保安本部指出，卅一日一早發現四艘中國海警船，在釣魚台列嶼南小島與赤尾嶼周邊「鄰接區」航行，為中國海警船連續十天在釣魚台周邊海域航行，也是二○二三年第三五二天進入鄰接區，創下自日本在二○一二年將釣魚台國有化以來的歷史新高，比此前二○二二年的紀錄多十六天。

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日本將釣魚台收歸國有後，視周邊海域為「領海」。第十一管區海上保安本部還說，卅一日的四艘中國海警船中，有一艘疑似配備機砲，日方巡邏船已警告中國海警船勿接近日本「領海」。

習近平十一月視察中國武警海警總隊東海海區指揮部時強調，要有效維權執法，堅決捍衛國家領土主權和海洋權益。消息人士說，習近平還論及引爆日中齟齬的釣魚台主權爭議，宣稱「我們只能前進，不能後退。中國領土，寸土不讓」。

消息人士說，中國海警局隨即擬定計畫，要在二○二四年維持每天都有海警船在釣魚台附近海域航行，必要時還會對日本漁船進行檢查或驅離，以伸張北京對釣魚台的主權。中國海警局局長郁忠在習近平結束上述視察後，召開會議決定持續派遣海警船前往釣魚台附近海域，以及讓更多中國海軍船艦穿越日本沖繩南部的與那國島與西表島之間水域。

居民一千六百人的與那國島距離台灣僅一一一公里，島上設有日本自衛隊基地。

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