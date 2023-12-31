時機不合適 阿根廷不加入金磚國家

五十三歲的阿根廷總統米雷伊（右）廿九日搭機前往馬德普拉塔市，前往劇院觀看女友法蒂瑪．弗洛雷斯的表演，並上台演說力挺女友。四十五歲的弗洛雷斯是知名演員。（路透）

2023/12/31 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕八月受邀加入「金磚國家」（BRIC）集團的阿根廷，廿九日正式宣布不加入這個成員以新興市場國家為主的政府間組織。新任總統米雷伊致函金磚五國領袖表示，目前時機「不合適」，信中強調其外交政策「在許多方面與前政府不同，因此前政府部分決策將被重新檢討」。這封信函署名日期為廿二日，但廿九日才公布。

十四日甫上任的極右翼民粹主義新總統米雷伊，在競選期間已公開反對專制政權、共產主義，聲稱「我不會推動與專制政權、共產主義者、不尊重和平或沒有民主價值觀的人發展關係」，也表態不會加入金磚國家集團，因為阿根廷的地緣政治盟友是美國、以色列，不會與共產主義國家結盟。

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這是米雷伊上任以來經濟與外交政策的又一大戲劇性轉變，值此阿根廷陷入經濟危機、通膨年增率達一六○％之際，自命為「無政府資本主義者」的米雷伊，推行一系列經濟震撼療法，讓貨幣貶值逾五成、大幅放鬆管制、裁減政府機關與公務員，但也引發民眾上街抗議。

「金磚國家」一詞，原指巴西、俄羅斯、印度、中國；一○年底，南非成為正式成員，五國國內生產總值（GDP）共占全球四分之一以上；八月金磚國家在南非舉行峰會後，另宣布邀請阿根廷、埃及、衣索比亞、伊朗、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國加入，訂明年一月一日生效。

阿根廷剛下台的前中左翼總統費南德茲，任內支持加入「金磚國家」，視之為進入新市場的機會；去年二月訪中，當時隨行的阿根廷駐中大使牛望道以中文讚嘆「沒有共產黨就沒有新中國」，獲得中國國家主席習近平簽署合作協議，承諾對阿根廷投資二三○億美元。

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