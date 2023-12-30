中國間諜氣球用美網路通訊 蒐集數據

美軍在二月四日以飛彈擊落進入美國空域的中國高空偵測氣球。（路透檔案照）

2023/12/30 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國國家廣播公司（NBC）廿九日報導，美國政府歷經將近一年調查後認定，一月廿八日進入美國空域後一週遭美國發射飛彈擊落的中國高空偵測氣球，當時利用美國境內網際網路服務供應商的網路和中國進行通訊，傳送和接收以導航為主的內容，因此能在短時間內對中國突發傳輸或以高頻寬蒐集數據。

美國官員證實，負責分析該氣球殘骸的聯邦調查局，已就氣球搭載的器材完成調查並撰寫報告，惟內容屬機密、未廣做簡報。NBC未公開該美國供應商身分；該公司經內部調查並與美國官員討論後，否認上述指控。

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但知情的美國現任與前官員一致表示，拜登政府曾在上述氣球飛越美國領空期間，向美國的外國情報監控法院申請高度機密的法庭命令，以利美國情報機構在其飛越領空及對中國收發訊息期間實施電子監控，包括它透過美國網際網路供應商進行的通訊等氣球訊息。

不過，中國駐美國大使館發言人劉鵬宇重申，該氣球「用於氣象研究，因西風帶及其有限的自動駕駛能力而在無意中飄入美國」。但多名美國前官員指出，中國在這方面前科累累，中國情報官員曾秘密在多國使用當地商業服務供應者提供的服務，做為備用通訊網路；亦常尋找加密或具有強大安全協議的網路，以便安全通訊。

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