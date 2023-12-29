轉型抗中 美陸戰隊取捨兩難

美軍陸戰隊進行重大轉型以因應中國威脅，但退役將領意見分歧。圖為美軍陸戰隊、澳洲國防軍與菲律賓武裝部隊八月間在菲律賓呂宋島中部舉行軍演。（美聯社檔案照）

2023/12/29 05:30

重心反制中國 退役將領：顧此失彼

〔編譯陳成良／綜合報導〕向來視自己為美國頂尖緊急反應部隊的美軍陸戰隊三年前展開重大轉型計畫，轉向因應美軍對印太區域的軍事承諾，以及美中可能發生的衝突。不過這項計畫引發一些爭議，部分退役將領甚至罕見地公開表示反對，擔心陸戰隊恐無法顧及全球其他威脅，如最近爆發的中東危機；但也有不少專家認為，轉型才能面對現代戰場的種種挑戰。

淘汰戰車 撤銷大部分砲兵連

華爾街日報廿八日報導，根據前司令柏格提出的「二○三○年部隊設計」計畫，陸戰隊將淘汰戰車，並減少為履行長期以來做為美國首要危機因應部隊而投入的資源，將重心放在反制中國。

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陸戰隊還撤銷大部分砲兵連，削減步兵營數量，並取消在河流和複雜地形上架橋的部隊，還減少F-35戰機和直升機的部署數量，省下來的近一六○億美元資金正被用於開發可擊沉艦船的長程飛彈平台、開發攜帶彈藥的無人偵察機，以及增加其他能力。

支持這一改變的美國國防部官員認為，中國軍事建設已非常先進，五角大廈必須轉移重心，以免北京成為東亞的主導力量。國防部長奧斯汀便稱讚陸戰隊的「轉型努力」，以及為「遏制下一場戰爭」而做出艱難取捨的意願。

但也有一些人指出，美國國防部在預測美國接下來可能在哪裡捲入戰爭向來不太準，其中就包括中東地區，伊朗在中東仍是一個危險因素，而且中東的石油產量幾乎佔全球總產量的三分之一。

參議員憂犧牲全球反應能力

陸戰隊預備役上校、共和黨聯邦參議員蘇利文說：「我最擔心的是，這會不會是以犧牲陸戰隊的全球反應能力為代價，把陸戰隊變成一支因應特定目標的部隊？」

陸戰隊的新願景也引發一些高層軍官不安，並招致一些退役將領反對。今年退役的陸戰隊第一遠征軍司令史密斯，曾在去年四月發表機密報告，警告此一變革妨礙陸戰隊針對全球潛在對手進行大規模聯合兵種作戰的能力。不過，九月上任的新陸戰隊司令史密斯重申了他對轉型的承諾，同時也與反對人士展開對話。

新陸戰隊司令重申轉型承諾

陸戰隊這項十年轉型計畫預計成立三個濱海作戰團。根據這一設想，當其他軍種利用其「對峙」能力、從遠處向中國艦隊發射飛彈時，陸戰隊將成為一支「刺探部隊」，配備新型反艦飛彈和無人機的小分隊將分散開來躲避攻擊，從一個島嶼移動到另一個島嶼，試圖圍堵中國的海軍艦隊。

報導中指出，這一新戰略存在風險，為遭受攻擊的島嶼部隊提供補給需要新的後勤能力，也尚待開發。

轉型才能面對現代戰場挑戰

不過退役陸戰隊上校、前國防部副部長沃克強調，打造專門用於對抗中俄在其區域內特定惡意活動的小型、靈活、難以被瞄準的海上力量，在軍事、經濟和外交上都別具意義。他認為，陸戰隊仍有足夠能力來抵禦其他危險，「早就該做出這種改變了」。

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