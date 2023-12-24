智利出動潛艦 監控中國遠洋漁船

智利海軍公布柴電鮋魚級潛艦在胡安．費南德茲群島海洋公園監視中國遠洋捕魚船隊（小圖）動向的影像。（取自網路）

2023/12/24 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕各界對於全球規模最大的中國遠洋捕魚船隊在南太平洋掠奪行徑日益憂心之際，智利海軍十六日公告旗下四艘柴電鮋魚級潛艇之一在胡安．費南德茲群島海洋公園執行「戰略性海洋漁業控制行動」（OFPO）的影像。該「核查和控制外國漁船隊過境」任務雖未指名針對特定國家，但媒體報導都點名中國，指OFPO做為智利海洋戰略一環，體現智利在海上安全領域的積極主動立場。

非法濫捕嚴重 惡名昭彰

胡安．費南德茲群島（Juan Fernández Island）位於智利大陸以西約六四四公里處，該海洋公園覆蓋約廿五．九萬平方公里海域，擁有豐富獨特的生物多樣性，逾六十八％為特有物種。智利海軍強調，前述OFPO努力對於智利遵守國際條約至關重要，不僅保護海洋保護區、有助國家發展，也符合智利對自身海洋資源負責任管理的承諾。

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美國海岸防衛隊司令費根（Linda Fagan）今年稍早曾表示，擁有近三千艘船的中國遠洋捕魚船隊是國際所禁「非法、瞞報及無管制捕魚」（IUU）的「最嚴重犯行者之一」 ，而小國往往缺乏充分監管其專屬經濟區的資源。智利漁業服務局局長塔皮亞（Soledad Tapia）五月表示，智利海軍持續監視這些「破壞性」船隻，「清楚了解它們移動的速度、在哪裡減速以及是否實際在捕魚」。

中國漁船10年來增加四倍

近期報告顯示，中方遠洋捕魚船隊數量增幅空前，二○一二年以來增加四倍之多。非營利組織「法外之徒海洋計畫」（Outlaw Ocean Project）主任烏爾維納直指中國遠洋捕魚船隊不僅數量眾多且體型龐大，「一週內捕撈漁量相當於塞內加爾或墨西哥當地船隻一年所為」。專家對此深感擔憂，恐每年約有卅億美元商機的太平洋鮪魚產業受影響。智利等該區域國家正密切關注中國遠洋捕魚船隊動向。

智利海軍公布柴電鮋魚級潛艦在胡安．費南德茲群島海洋公園監視中國遠洋捕魚船隊（小圖）動向的影像。（取自網路）

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