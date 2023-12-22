中國無人太空飛機 北美上空發訊號

中國十四日聲稱發射可重複使用的試驗太空載具，在酒泉衛星發射中心運用長征二號Ｆ運載火箭升空，後者去年十一月廿九日也協助執行中國載人航天工程第十次載人飛行任務「神舟十五號」。（法新社檔案照）

2023/12/22 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕中國十四日運用長征二號Ｆ運載火箭發射可重複使用的試驗太空載具，升空後動向備受各界矚目。根據香港南華早報廿一日報導，加拿大業餘天文學家蒂利（Scott Tilley）十九日透過電子郵件告訴南早，該試驗太空載具可能正將訊號發送到「北美洲西岸附近一處秘密地面站或沿岸船上」。

人在加拿大最西部英屬哥倫比亞省的蒂利表示，該試驗太空載具飛越該省時，他偵測到頻率二二八○赫茲的無線電波發射模式，而且「它似乎青睞低海拔的西部山口」，「這顯示在北美西岸可能有一處秘密的地面站或是在海外有一艘船」。但蒂利坦承，這只是猜測。

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疑釋放衛星 進行測試

這架所謂的試驗太空載具被視為美軍無人太空飛機「X-37B」的中國版，上週從位於甘肅省的酒泉衛星發射中心發射以後，蒂利與一個位在瑞士的光波段專業太空觀測團隊就發現，出現至少六個物體在低地球軌道飛行，這包括該架太空載具以及可能是它所釋放的一對衛星，這兩枚衛星的功能未知，但有可能是進行「測試交會和收回」。至於其他三個物體，應該是發射火箭的殘骸。

美國航太總署（NASA）二○○五年十二月意外失聯的IMAGE衛星，就是在蒂利協助下，在一八年一月重新聯繫上。

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