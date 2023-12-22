中國無人太空飛機 北美上空發訊號
2023/12/22 05:30
〔編譯周虹汶／綜合報導〕中國十四日運用長征二號Ｆ運載火箭發射可重複使用的試驗太空載具，升空後動向備受各界矚目。根據香港南華早報廿一日報導，加拿大業餘天文學家蒂利（Scott Tilley）十九日透過電子郵件告訴南早，該試驗太空載具可能正將訊號發送到「北美洲西岸附近一處秘密地面站或沿岸船上」。
人在加拿大最西部英屬哥倫比亞省的蒂利表示，該試驗太空載具飛越該省時，他偵測到頻率二二八○赫茲的無線電波發射模式，而且「它似乎青睞低海拔的西部山口」，「這顯示在北美西岸可能有一處秘密的地面站或是在海外有一艘船」。但蒂利坦承，這只是猜測。
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疑釋放衛星 進行測試
這架所謂的試驗太空載具被視為美軍無人太空飛機「X-37B」的中國版，上週從位於甘肅省的酒泉衛星發射中心發射以後，蒂利與一個位在瑞士的光波段專業太空觀測團隊就發現，出現至少六個物體在低地球軌道飛行，這包括該架太空載具以及可能是它所釋放的一對衛星，這兩枚衛星的功能未知，但有可能是進行「測試交會和收回」。至於其他三個物體，應該是發射火箭的殘骸。
美國航太總署（NASA）二○○五年十二月意外失聯的IMAGE衛星，就是在蒂利協助下，在一八年一月重新聯繫上。