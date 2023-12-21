史無前例! 科羅拉多取消川普參選資格

美國科羅拉多州最高法院19日援引美國憲法第14修正案第3款，裁定前總統川普因涉及2021年攻擊國會事件，不得出現在明年該州總統初選選票上。川普陣營揚言將提出上訴。（法新社）

2023/12/21 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國科羅拉多州最高法院十九日依美國憲法修正案禁止涉及「作亂或反叛」者出任公職的規定，以四比三裁定剝奪被控在二○二一年慫恿支持者闖入美國國會山莊的前總統川普的參選資格，川普將無法出現在科州二○二四年總統大選選票上。川普陣營聞訊痛批該裁決不民主，揚言上訴聯邦最高法院。

這是在全美多州的類似訴訟中，法院首度裁定剝奪川普這位共和黨內呼聲最高的總統參選人的參選資格。科州最高法院在裁決中直言，川普煽動與鼓勵使用暴力及不法行為，破壞政權和平轉移。川普被指拒絕接受在二○二○年總統大選中敗選，並於隔年一月六日國會正式確認總統大選結果當天，向支持者發表煽動性言論，導致川粉大舉湧入國會山莊搞破壞，並造成五人死亡；川普稍後為此遭國會二度彈劾，但最後獲判無罪。

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科州的裁決，使川普成為美國史上首位被視為不具角逐白宮寶座資格的總統參選人。川普競選團隊發言人史帝芬．張痛批科州裁決「不民主」、「徹底有缺陷」，將迅速上訴聯邦最高法院，同時請求暫緩執行該裁決。

屬民主黨票倉 失格沒差

科州的川普「失格」案迄今僅針對共和黨總統候選人黨內初選，但最高院的裁決也適用於二○二四年的全國總統大選。嚴格來說，科州裁決不會對二○二四年總統大選結果造成太大影響，原因之一是該裁決可能在明年十一月總統大選投票前，就被聯邦最高法院駁回，原因之二是即使該裁決挺過聯邦最高法院檢視，鑑於科州的選舉人票票數不多，再加上該州自二○○八年起在總統大選中一路「挺藍（民主黨）」，川普要回鍋白宮不需要也拿不到科州的選舉人票，能否出現在該州的總統大選選票上，並無太大差別。

然而，值得注意的是，科州這項裁決是否會引發跟風效應，特別是在川普回鍋白宮時必須拿下的州。即使其他州的最高法院在審理類似案件時，並不受科州裁決約束，但他州法官在做出決定時，可能仔細研究科州的案例。全美目前有超過十二州出現選民與倡議團體提出剝奪川普參選的相關訴訟，但已有七州訴訟因不同原由遭駁回。

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