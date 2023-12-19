黎智英案開審 美、英籲北京放人

香港壹傳媒集團創辦人黎智英被控「串謀勾結外國或者境外勢力」國安案件昨開審，香港知名社運人士「王婆婆」高舉英國國旗，在法院外抗議，並高喊支持黎智英，隨後被員警帶離。（法新社）

2023/12/19 05:30

六國領事館派員旁聽 社運人士「王婆婆」舉英國旗聲援

〔編譯陳成良／綜合報導〕香港壹傳媒集團創辦人黎智英被控「串謀勾結外國或者境外勢力」國安案件，十八日開審，這是香港首宗「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」不認罪的案件進入審訊階段。英國、美國和歐盟等均發聲呼籲北京立即放人；中國外交部回應，此舉只會增添更多黎智英「勾結外部勢力」的證據。

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審訊在西九龍裁判法院（暫代高等法院）進行，由高院三名國安法指定法官審理，預料審期八十天，不設陪審團。黎智英被控三項罪名，兩項涉及國安法的串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪，以及一項串謀刊印發布煽動刊物罪，最重可判無期徒刑。

中國外交部嗆「坐實黎勾結外部勢力」

香港警方嚴陣以待，出動上千警力，並調派反恐特勤隊和裝甲車在法院外戒備。百餘名港人寒風中到法院外排隊旁聽，著名社運人士「王婆婆」高舉英國國旗，在法院外抗議，並高喊支持黎智英等口號，隨後被員警帶離。美、英、澳洲、紐西蘭、瑞士及加拿大領事館代表、九十二歲的天主教香港教區榮休主教陳日君樞機，以及黎智英的妻子與子女，都一同旁聽聆訊。

七十六歲的黎智英身穿米色西裝外套、背心和藍色襯衫，在四名懲教人員看守下走進被告席，並朝旁聽席揮手致意，親友席有人揮手回應，隨即遭司法人員制止。據香港媒體描述，一向有「肥佬黎」之稱的黎，明顯比以往消瘦，但精神不錯。

法新社報導，黎智英的支持者寒冬中戴著帽子、圍巾和口罩，在法院外徹夜等候。只透露名字的「雷恩」（Ryan）說，他起了大早來到法院，是想要「見證歷史」；這名廿四歲的研究生表示，黎智英被關了三年還是沒有放棄，「我想讓他知道有人關心他」。

歐盟譴責審判黎 傷害香港法治與外人投資

黎智英擁有英國公民身分，英國外交大臣卡麥隆十八日關切「英國國民黎智英」遭遇基於政治動機的起訴案，呼籲港府停止起訴並釋放黎智英，並指港區國安法明顯違反一九八四年「中英聯合聲明」。這是英國現任外相首次公開呼籲港府放人。歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾發言人史丹諾則說，黎智英受審削弱對香港法治的信心，也損害香港對投資人的吸引力，歐盟予以譴責。

與此同時，中國國家主席習近平十八日會見來京述職的香港特首李家超。據中國官方媒體報導，習近平肯定李家超領導港府「堅定維護國家安全，重塑香港區議會制度，推動香港走出疫情、迎來整體性復甦，鞏固了由亂到治的大勢，促進香港邁向由治及興」。

香港壹傳媒集團創辦人黎智英被控「串謀勾結外國或境外勢力」國安案件，十八日開審。（法新社檔案照）

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