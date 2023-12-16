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美籲以3週內改採精準作戰 儘快結束

以色列士兵在加薩北部賈巴利亞一所醫院附近圍攻哈瑪斯，多名男子舉起武器就擒。（路透）

以色列士兵在加薩北部賈巴利亞一所醫院附近圍攻哈瑪斯，多名男子舉起武器就擒。（路透）

2023/12/16 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕以色列追擊巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」的行動，波及眾多無辜民眾，美國總統拜登十四日要求以軍在加薩的軍事行動更加小心，「不是要他們停止追擊哈瑪斯，而是希望更專注於拯救平民性命」。他提到美方正努力說服以國縮小軍事打擊的範圍，並擘劃加薩戰後願景，包括建立巴勒斯坦國。訪問以色列的美國國家安全顧問蘇利文，十四日敦促以方在數週內改採「低強度作戰」，從對加薩的空襲和地面攻擊轉向具有針對性的行動，並希望儘快結束這場戰爭。

長久衝突 戰後更難治理

白宮戰略溝通協調官柯比表示，蘇利文十四日當面敦促以國總理納坦雅胡，「在不久的將來轉向低強度作戰」，並警告長久衝突將使巴勒斯坦領土在戰後更難治理。另一名美國官員說，美以雙方已在討論上述轉變的條件，但因情況多變，不願設戰略調整的時間表。此外，雙方也討論直接從以國運送物資到加薩等人道方案，預計很快就會開始，確保被哈瑪斯扣押的人質平安歸來。

蘇利文同日在以國第十二頻道訪問中指出，他與以國戰爭內閣就「如何從高強度戰爭轉向不同階段」進行建設性對話，自認談話很順利；納坦雅胡也發布影片，感謝美國繼續提供軍火，以及在聯合國支持以國，但他強調，以國有決心繼續戰鬥，直到哈瑪斯被消滅。以國國防部長葛朗特在與蘇利文一同發表的聲明中則說，摧毀哈瑪斯並不容易，戰火將持續至少數月。

然而，美國官員私下坦言，美方希望戰鬥在數週內結束、而非數月。柯比則表示，華府並未跟以國「談條件」，葛朗特提出的時間表也和以國之前說的一致。

值得注意的是，另有美媒引述四名美國官員指出，拜登希望以國在三週內改採精準作戰，並已明確向以國提出這個時間表，顯示加薩大規模平民死傷已讓美方耐性盡失。

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