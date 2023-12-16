中國收買比利時議員 分化西方

英國金融時報踢爆，中國國安部官員曾招募比利時佛拉蒙區議會（Flemish Parliament）前參議員克雷爾曼逾三年時間，企圖分化美歐關係，塑造對中國有利政治氛圍。（翻攝自金融時報網站）

2023/12/16 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕由英國「金融時報」、德國「明鏡週刊」和法國「世界報」所進行的聯合調查披露，中國官員曾招募比利時極右翼議員，納為北京在歐洲的情報資產超過三年，意圖分裂西方關係，並替中國擦脂抹粉。

替北京擦脂抹粉逾3年 奉命擾亂親台會議

金融時報報導，中國國家安全部官員丹尼爾．吳（Daniel Woo，譯音）曾推動比利時佛拉蒙區議會前參議員克雷爾曼（Frank Creyelman）影響歐洲輿論，範圍涵蓋中國壓迫香港民主與迫害新疆維吾爾族的指控。二○二二年德國總理蕭茲訪中期間，吳要求克雷爾曼說服兩名歐洲議會右翼議員，要他們公開指控美英削弱歐洲能源安全。

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調查團隊取得的二○一九至二○二二年文字訊息顯示，吳曾向克雷爾曼說，「我們的目的在於分裂美歐的關係」。吳對克雷爾曼下達的指令，包括協助擾亂一場關於台灣的會議，以及在中國因新冠病毒從武漢擴散飽受壓力之際，兩人討論收買一名中間人，去影響一名天主教的主教發表反對新冠政治化的警示言論。

前美國中情局（CIA）中國分析師、喬治城大學學者韋德寧認為，「這反映出中國國安部始終認為美國是香港反抗運動的幕後黑手，並不斷找尋機會在第三國擾亂親台灣會議、場合，貶損提出新疆人權迫害報告者的信用」。

失風後果比美輕微 中國傾向在歐行動

一名前CIA特務表示，中國國安部官員傾向集中招募、拉攏低位階政治人物，他們通常對中國的目標抱有同情，或是能從中獲取利益，「這些低層級政治人物與高階官員建立管道，時常與他們討論敏感議題，然後有意或無意地透露給中國國安部」。

報導寫道，吳隸屬國安部浙江分部，兩人的關係似乎限於遠端聯繫，一次例外為二○一九年克雷爾曼在海南省三亞市與他的接線人會面。不過，吳交派給克雷爾曼的任務似乎成效不彰。

前CIA特務提到，中國國安部較願意在歐洲冒著更大風險行動，因為當局認為在歐洲失風的後果比在美國輕微；一名前高階西方情報官員也說，布魯塞爾在安全事務上沒有足夠的資源，因此會被特別針對，「比利時成了各個敵意國家情報行動的重心，原因是在那裡行動相對容易」。

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