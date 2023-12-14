網揭白紙運動 「李老師」準備隨時遇害

Ｘ平台（前身推特）帳號「李老師不是你老師」當時勇於披露「翻牆」民眾傳給他的「白紙運動」實況圖文和影音，因而聲名大噪。（取自X平台）

2023/12/14 05:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕中國去年十一月爆發反對武漢肺炎嚴酷防疫政策的「白紙運動」，Ｘ平台（前身推特）帳號「李老師不是你老師」當時勇於披露「翻牆」民眾傳給他的實況圖文和影音，因而聲名大噪。紐約時報十二日報導，「李老師不是你老師」的本尊，是目前旅居義大利的李穎，他挑戰中國網路審查的「防火長城」展現勇氣，但也因此付出高昂代價，甚至面臨隨時可能死亡的恐懼。

二○一五年起旅居米蘭的李穎說，當時他的推特帳號追蹤者，在短短幾週內暴增五十萬，他也因此成為中國政府眼中的「麻煩製造者」，迄今無法回家。中國警察經常騷擾他的父母，他在中國的所有銀行帳號、支付方式，甚至遊戲帳戶都被凍結。

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每週收死亡威脅 一年搬四次家

由於與李穎合作的公司遭到中國大使館警告，以致李穎失去在當地的唯一收入來源，而且他幾乎每週都會收到死亡威脅。曾有不明人士闖入他的住家，而地址只有中國領事館知道。基於安全考量，他在過去一年裡搬了四次家。

李穎說，他能堅持下來，主要是出於對國家和人民的愛，也許會有部分中國人視他為英雄，但「我是一個沒有未來的人」，擔憂中國警察想抓他回國，已做好遇害的心理準備，「隨時不知道什麼時候，啪，幾個人破門，然後我就『跳樓』了，或者說我就什麼『重度憂鬱症自殺』了之類的」。

中國去年11月爆發反對武漢肺炎嚴酷防疫政策的「白紙運動」。（路透檔案照）

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