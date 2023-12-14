菲駐美大使：下一場戰爭熱點在南海 而非台灣

菲律賓駐美國大使羅慕德斯警告，下一場可能引爆世界大戰的「衝突熱點」，不是台灣而是南海。（美聯社檔案照）

2023/12/14 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕菲律賓與中國在南海頻繁陷入衝突之際，菲律賓駐美大使羅慕德斯警告，下一場可能引爆世界大戰的「衝突熱點」不是台灣而是南海；美國駐中國大使伯恩斯也直指，中國攻擊菲律賓的舉動，令人反感。

羅慕德斯七日接受日經亞洲（Nikkei Asia）專訪，表達前述觀點，他指出如果南海發生任何事態，「那就像是另一場戰爭、世界大戰的開始」。羅慕德斯還透露，菲國總統小馬可仕上月在亞太經合會（APEC）峰會場邊與中國國家主席習近平會面時，表明願意與習溝通，控制雙方在南海的分歧，但習的態度是迴避且不置可否，「令人失望」。

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暗示美為菲周邊衝突部署準備

情勢於數週後持續升級。菲律賓十日表示，中國海警船對前往南沙群島仁愛暗沙執行運補任務的菲律賓船隻發射水砲並且進行撞擊。事發前一天，菲方才指控中國海警船在黃岩島附近對菲律賓民船動用高壓水砲。羅慕德斯呼籲應在南海採取「多邊回應措施」反制中國的脅迫行動，讓多邊國家共同展示武力，在南海進行聯合巡邏。

在與美國和澳洲上月底舉行聯合巡邏行動後，菲律賓國防部長鐵歐多洛近日表示，菲律賓正考慮與更多國家採取聯合巡邏，對抗中國挑釁，日本、紐西蘭、英國、加拿大和法國都有可能加入。

日經報導提到，菲律賓目前開放九個地點允許美軍進入，使美國不僅能夠快速提供救災和人道援助，還能因應南海和台海突發事件，讓美軍為潛在衝突做好準備。被問到菲國允許美國在這九處預先部署何種裝備時，羅慕德斯指攻擊性武器須逐案討論，因軍火可能會引發諸多不同解讀，暗示美軍可能為菲國周邊地區發生高層次衝突進行準備。

美國駐中國大使伯恩斯十二日在紐約出席活動時強調，美中關係仍以競爭為核心，在台灣、南海、東海、烏俄戰事、以巴戰事及人權等議題上，兩國分歧仍然嚴重，美方會繼續關注在最近兩國取得進展的合作領域上，北京如何落實承諾。

美駐中大使 指中國行為令人反感

針對中國最近在南海爭議水域攻擊菲律賓船隻，伯恩斯直言，中國的這一系列舉動具有「爭議性、侵略性，相當令人反感」。美國國務院日前重申對菲律賓的支持，強調菲律賓在南海的軍隊、飛機或公共船隻若遭受武裝攻擊，美國將啟動美菲共同防禦條約（MDT）中的承諾。

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