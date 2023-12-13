以無意久留加薩 招降哈瑪斯

以色列被控多次使用美國製造的白磷彈攻擊黎巴嫩，引發白宮關切。（美聯社檔案照）

2023/12/13 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕針對加薩走廊在這波以巴衝突之後的政治安排，以色列國防部長葛朗特十一日表示，以國無意永久留在加薩，對日後由何組織掌控加薩走廊也持開放態度，「關鍵條件是該組織將不會對以色列採取敵對行動」，「肯定不會是哈瑪斯」。

葛朗特重申，以色列國防軍（IDF）的地面攻勢已取得重大進展，尤其是在加薩北部，當地已瀕於「臨界點」，以方「將採取任何措施毀滅（巴勒斯坦激進組織）哈瑪斯」，「我們將為維護我方自由而行動，以軍事因應任何威脅」。葛朗特也向哈瑪斯戰士和指揮官喊話，「如果投降，你能保住性命；否則，命運天注定。」路透指出，葛朗特這番公開發言象徵以國戰略的轉變。

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至於有伊朗撐腰的黎巴嫩武裝組織「真主黨」，葛朗特則持開放態度，不排除達成協議的可能性，惟協議內容必須包括「我方圍籬和可射進以國領土的部隊，或可能在以國境內採取行動的部隊之間，必須保持安全距離」。

在此同時，針對以色列被控使用美國製造的白磷彈攻擊黎巴嫩，白宮十一日對此表示關切，正尋找相關指控的更多細節。白宮國家安全會議發言人柯比說，美方擔心以色列可能涉及違反武裝衝突法（law of armed conflict），「我們將加以詢問，並試著進一步瞭解此事」。

國際法禁用白磷彈做為化學武器，但允許用於戰場照明，並可當做煙幕彈。黎巴嫩十月底指控，以色列「反覆」使用這種燃燒武器攻擊黎國南部，燒掉四萬棵橄欖樹，並造成平民受傷。華盛頓郵報披露，砲彈碎片序號顯示，這些白磷彈是由美國製造。

葛朗特在被問及此事時僅重申，以色列國防軍和整個安全機構均依國際法行事，「過去如此，未來也將如此」。

再控人質遭哈瑪斯下藥

另一方面，以色列也再次指控，開戰第一天被擄走的以國人質遭哈瑪斯下藥控制。接收十四名獲釋人質的特拉維夫索拉斯基醫學中心伊齊羅夫醫院精神科主任艾坦指出，這些人質「所受身體、性、精神、心理虐待非常可怕」，包括孩子被餵服中樞抑制劑苯二氮平類藥物、關在完全黑暗的環境逾四天，成為產生幻覺的精神病患，出現自殘念頭甚至實際付諸行動。她在治療創傷受害者迄今廿年的行醫生涯中，「從未見過這樣的事」，「教科書得改寫了」。

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