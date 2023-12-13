抗衡美國 習近平時隔6年訪越

中國國家主席習近平12日抵達河內，越共總書記阮富仲在主席府廣場舉行歡迎儀式。（法新社）

2023/12/13 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕在美國總統拜登九月訪問越南、美越兩國關係升級為「全面戰略夥伴」的背景下，中國國家主席習近平十二日抵達河內，對越南展開兩天國是訪問。習近平時隔六年訪越，以確保這個具有重要戰略意義的鄰國不會與美國走得太近，但美國媒體引述專家看法報導，越南對習的倡議反應冷淡，似乎有意與中國保持距離，在美中兩強之間不選邊站。

習近平抵達河內後，出席越共總書記阮富仲的歡迎儀式，兩人在越共中央駐地舉行會談。習說，中方始終將越南視為周邊外交的優先方向，願與阮富仲一起宣布中越兩黨、兩國關係新定位，在深化中越全面戰略合作夥伴關係基礎上，攜手建構具有戰略意義的「中越命運共同體」。

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阮富仲說，習這次到訪適逢越中兩國慶祝建立「全面戰略合作夥伴關係」十五週年，將成為推動越中兩國、兩黨關係邁向新台階的歷史新里程碑，符合兩國人民的願望和共同利益，致力於地區與世界的和平、合作與發展。

習出發前還在越共官媒「人民報」發表署名文章，主題也是「構建具有戰略意義的中越命運共同體」，強調中越要保持戰略溝通、充分發揮產業互補優勢，加快推動共建「一帶一路」倡議和「兩廊一圈」戰略對接等合作，以及妥善管控海上分歧。

中越官媒各自表述

然而，中央社報導，官媒越通社（VNA）並未以越文直譯「命運共同體」，而是以「未來共享共同體」模糊帶過，各自表述的意味濃厚。

外界認為，習近平提出的「人類命運共同體」是一個以中國為中心、很大程度上基於象徵意義的概念，被廣泛視為是對美國主導的全球秩序的挑戰。

中國政府近期多次爭取越南表態與中國建立「人類命運共同體」，中方將此視為比「全面戰略夥伴」更高層級的關係，凸顯中越關係永遠都比美越關係更親密，但河內當局反應冷淡。胡志明市法律大學講師黃越告訴美國之音（VOA），「人類命運共同體」仍是模糊概念，越南明確表示不選邊，「因為參加共同體可能被視為選邊，或可能讓其他國家認為越南是選邊站。」

習近平上次訪越是在二○一七年，當時是到峴港出席亞太經濟合作會議（APEC）峰會。路透引述知情官員指出，中國安排習近平訪越已有數月之久，時間一度考慮在美國總統拜登出訪越南之前。

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