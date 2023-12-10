選民不買帳 港府催票軟硬兼施

香港四年一次的區議會選舉十日登場，但在幾乎只有親北京候選人參選的情況下，選情異常冷清。（法新社）

2023/12/10 05:30

區議會今選舉 4年前投票率逾7成 此次恐不到3成

〔編譯孫宇青／綜合報導〕香港實施新選舉制度後的首次區議會選舉十日登場，由於參選資格遭到限縮，許多民主派候選人未符合資格或主動選擇退出，使得選情格外冷清。然而，這是北京推動「愛國者治港」後首次大選，攸關政權「面子」問題，港府不敢怠慢，連月來無所不用其極催票，但民間反應冷淡，官員更提前「打預防針」，強調投票率低不代表民眾不支持選舉，並揚言將強硬應對任何破壞選舉的「軟抵抗」行動。

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威逼利誘 嗆強硬應對任何軟抵抗行動

中國在二○二一年三月大幅修改香港行政長官（特首）和立法會選制後，港府今年五月也提出修正案，針對區議會選舉增加資格審查制度，要求有意參選者必須獲得政府任命的委員會中至少九名成員的支持，並將直選席次的比例從上屆的九十四％降至不到廿％，亦即四五二席砍至八十八席，低於英國在一九八○年代引進區議會選舉時的水準，改由直接或間接委任議員主導，牢牢掌握參政權。

美聯社指出，這次區議會選舉將出現四十年來首次沒有親民主派候選人的情形，有人選擇退出，有人則資格不符。即使是支持政府的政治人物，也很難安全跨過參選門檻，剩下的大多是忠於北京的「愛國者」。

香港政制及內地事務局局長曾國衛九日警告，港府一直提防反華破壞者趁機破壞政府治理，「如果有人利用軟抵抗手段，故意抹黑、誹謗、散佈選舉謠言，我們將嚴肅處理」。香港警方嚴陣以待，在全港開票所與重要地點派駐逾萬警力，每個投票所最少有兩名員警駐守。香港登記選民約有四三○萬。

投完票有謝卡 港府遭疑用來辨識投票

港府此次展開不少前所未有的宣傳方式，包括多次公開呼籲十七萬名公務員及其家屬投票，並首次印製「政府心意謝卡（心意卡）」發給完成投票的選民，又在各投票站旁設「打卡點」，讓民眾與選舉吉祥物合照。

然而，針對政府發放「心意卡」，公務員聯合會總幹事梁籌庭表示，當局不會無緣無故發「心意卡」，擔心這是否會被當成有否投票的「識別」，不投票不知會不會「出事」。政務司長陳國基則強調，此舉純粹感謝選民投票，即使公務員不投票，也不會影響日後晉升。

官員打預防針 不投票不代表不支持選舉

不過，香港理工大學應用社會科學系前助理教授鍾劍華認為，不論是集體安排前去投票，或發送心意卡或打卡，其實都是威逼利誘，有選舉不公的疑慮。他還表示，四年前區議會選舉創下破紀錄的七成投票率，而前年「愛國者治港」下首次立法會選舉，即使港府允許居留中國大陸的港人投票，最終投票率也僅三成，若這次區選低於三成，可能會成為世界各地的「笑柄」，這次選舉相當於當局的「面子工程」。對此，曾國衛強調，投票率受很多因素影響，不投票不代表市民不支持選舉。

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