美11月失業率下降 經濟有望軟著陸

美國十一月新增非農就業十九．九萬人，略高於道瓊預期的十九萬人，為連續第二個月維持溫和招聘速度。（法新社檔案照）

2023/12/09 05:30

非農就業新增近20萬人 失業率降至3.7％

〔編譯魏國金／綜合報導〕華爾街日報報導，美國勞工統計局昨公布，十一月新增非農就業十九．九萬人，略高於道瓊預期的十九萬人，為連續第二個月維持溫和招聘速度，同時是勞動市場進入二○二四年之前，最新降溫跡象，預告美國經濟邁向期待中的「軟著陸」方向。

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報導說，該新增人數由汽車罷工結束、約三萬人復工所推升，這是連續第二個月就業成長低於二○二三年平均值。失業率降至三．七％，低於預期的三．九％，仍接近歷史低點，勞動參與率則略微上升至六十二．八％。若包含找不到合適工作而停止求職者以及兼職勞工，就業不足率則降至七％，減少○．二個百分點。失業持續時間大幅下滑，降至平均十九．四週，為二月以來最低水準。

聯準會可能結束升息

做為通膨關鍵指標的平均時薪月增○．四％、年增四％，前者略高於預估的○．三％增幅，後者符合預期，並較二○二二年與二三年初的增幅下降。

近期招聘需求的降溫並沒有引發失業人數與工作流失大幅上升，引發市場對美國經濟可能達成軟著陸、亦即通膨下降而經濟未衰退的樂觀情緒。聯準會（Fed）可能結束透過使經濟降溫以打擊通膨的升息之舉。分析家關注勞動市場，尋找聯準會何時開始降息的蛛絲馬跡。

雇主招聘需求逐漸放緩

美國銀行經濟學家朱諾指出，近期的趨勢「指向往軟著陸進展的正確方向，但隨著與時推移，就業市場將越來越能取得平衡」，這意味可用的勞工逐漸增加，但雇主的招聘需求逐漸放緩，減輕了勞工短缺與薪資增加壓力。

美國海軍聯邦信用合作社經濟學家弗里克（Robert Frick）表示，「我們希望一個強勁但溫和增長的就業市場，這就是我們在十一月的報告看到的狀況」，他強調，「健康的就業增長、較低的失業率以及不錯的薪資成長，所有這些都表明，明年勞動市場將在十五萬份新增工作達到自然平衡，這足以使就業市場維持擴張，但又不足以引發聯準會升息」。

美股昨開盤後漲跌不一，至台灣時間晚間十時四十五分，道瓊上漲○．○七％、標普漲○．○六％、那斯達克跌○．○三％。

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