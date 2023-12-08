歐中峰會登場 歐盟明示台海緊張後果

歐盟與中國4年多來首場面對面高峰會，7日在北京登場。（法新社）

2023/12/08 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕歐盟與中國四年多來首場面對面高峰會，七日在北京登場，聚焦雙方在烏克蘭與貿易方面的分歧，及台海議題。歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）在會談後表示，歐盟對台海和南海日漸緊張的局勢感到憂心，「我們反對任何改變現狀的企圖」，期盼北京瞭解台海或南海局勢升溫的「嚴重後果」。

歐盟：反對任何改變現狀的企圖

中國國家主席習近平在歐中峰會開始前，會見米歇爾與歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen），強調中歐應互利合作，持續增強政治互信；馮德萊恩則直言，中國是歐盟最大貿易夥伴，但顯然存在需要解決的不平衡和分歧；米歇爾也表示，歐盟希望與中國建立穩定、互利關係，但「我們將促進我們的歐洲價值觀，包括人權和民主」。

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歐中峰會二○一九年後由於武漢肺炎疫情，改以視訊進行，但去年的視訊峰會因中國不願表態譴責俄羅斯入侵烏克蘭而鬧僵。美國之音（VOA）引述歐洲專家看法指出，北京或將努力改善與布魯塞爾的關係，但避免做出重大讓步；中國可能會在貿易和外交上進行戰術調整，但在戰略上不太可能有所轉變。

而在這次峰會登場前，歐盟成員國義大利正式確認退出「一帶一路」，讓歐中關係再蒙上陰影。專家認為，雙方在峰會後不會發表聯合聲明，或達成任何具體成果。

聚焦貿易失衡 點名13中企規避制裁

米歇爾、馮德萊恩與中國國務院總理李強，分別代表歐方及中方與會。李強聲稱，中方堅持對話，反對脫鉤、也反對違背市場經濟基本準則，將經貿問題「泛政治化、泛安全化」，希望歐方審慎推出限制性經貿政策及貿易救濟措施，保持貿易和投資市場開放。但中國官媒報導並未提及歐方十分在意的電動車補貼、貿易失衡等問題。

熟悉峰會的歐盟官員說，布魯塞爾希望針對改善歐洲企業在中國的市場准入，進行務實對話，並討論歐盟成員國決定對中國電動車補貼啟動調查，防止大量廉價進口車湧入。此外，歐盟領袖還 關注中國和俄羅斯的關係、烏克蘭戰爭相關問題、台灣議題、印太區域安全，以及中國人權議題。

據報導，歐盟將要求中國制止十三家企業規避制裁，協助俄國的烏國戰事，若中方不做出明確承諾，歐方可能會考慮將這些公司列入正在尋求批准的第十二批制裁名單。

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