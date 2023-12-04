因應中國擴張 菲法加強防務合作

菲律賓海岸防衛隊指出，已有超過一三五艘中國海上民兵船隻，在牛軛礁海域集結。（法新社）

2023/12/04 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕菲律賓與中國在南海頻頻爆發衝突之際，菲律賓和法國二日同意加強軍事關係，包括可能展開談判，允許兩國軍隊進入對方領土受訓及聯合軍事演習等。外媒分析，法菲加強合作是為了因應中國擴張，對法國來說，確保南海自由通行也是國家利益之一，因此近年來積極與馬尼拉接觸。

兩國防長簽署意向書

法國國防部長勒克努與菲律賓國防部長鐵歐多洛在馬尼拉簽署一份意向書，促進雙方防務合作。鐵歐多洛表示：「我們打算採取具體措施，提升防務合作層級，包括尋求各自總統和相關機構授權，就『軍隊互訪協定』展開談判」；雙方不僅要在南海合作，也要在更廣泛的太平洋地區合作。

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菲律賓已和長期盟友美國和澳洲簽署這類協定，為外國軍隊訪問提供法律架構。最近菲律賓也與日本啟動「相互准入協定」（RAA）談判，馬尼拉希望加速與法國合作，深化兩國軍事交流，允許兩國派遣部隊到對方領土進行訓練及其他行動。首位正式訪問菲律賓的法國防長勒克努表示，法國海軍已在此區域執行許多行動及進行訓練，「我們正致力強化在印太地區的存在」。

南海中國民兵船激增

此外，菲律賓海岸防衛隊（PCG）三日表示，超過一三五艘中國海上民兵船隻，「令人震驚」且「非法」地蜂擁到菲國海岸附近海域，菲方已出動兩艘海巡船監控相關動態。這些中國船隻集結在巴拉旺島以西約三二○公里處、呈迴旋鏢形狀的牛軛礁（Whitsun Reef）海域，並且「四處散開」。牛軛礁位於菲國專屬經濟區（EEZ）內，菲國稱為朱利安菲利佩礁（Julian Felipe Reef）。

聲明提到，菲方首先於上月三日在前述海域監測到一一一艘中國海上民兵船，到了二日已增至超過一三五艘。菲國海岸防衛隊二日出動「斯丹崗號」（BRP Sindangan）與「卡布拉號」（BRP Cabra）兩艘巡邏船，並透過無線電廣播向中國民兵船隻發出警告，但未獲得任何回應。

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