美擬明年建立印太軍火庫

美軍計畫明年在印太地區部署陸基中程飛彈，戰斧巡弋飛彈及標準6型飛彈的陸基版本均為選項。圖為美國海軍飛彈巡洋艦「聖喬治角號」在地中海發射戰斧飛彈。（美聯社檔案照）

2023/12/04 05:30

加強嚇阻中國 部署陸基飛彈

〔編譯孫宇青／綜合報導〕「日經亞洲」三日報導，美國太平洋陸軍發言人菲利普斯（Rob Phillips）證實，美軍計畫明年在印度—太平洋地區部署陸基中程飛彈，戰斧（Tomahawk）巡弋飛彈及標準六型（SM-6）飛彈的陸基版本都是選項，射程據信介於五百至兩千七百公里，建立冷戰結束以來在該地區的第一個軍火庫，以加強對中國的嚇阻力道。

估中國擁一千五百枚中長程飛彈

美軍計畫在印太部署陸基中程飛彈的消息，不久前由美國太平洋陸軍司令佛林（Charles Flynn）率先披露，菲利普斯則進一步證實。據了解，美軍一九八七年以來一直受「中程核飛彈條約」（INF）束縛，不得開發及擁有射程五百至五千五百公里的陸基飛彈，但中國在這段期間不斷擴大中程及中長程飛彈儲備，推估現已擁有一千五百枚射程在一千至五千五百公里之間的飛彈。美軍此次部署中程飛彈，將是INF二○一九年到期後的首次。

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華府智庫「卡內基國際和平基金會」資深研究員潘達（Ankit Panda）指出，美國陸軍主要將在關島部署中程飛彈部隊，並尋求在緊急情況下於亞洲盟國進行更多前線部署。據報導，美軍要應對台海或南海危機，就必須擁有能夠到達這些關鍵水道或中國大陸的飛彈，這意味必須在日本沖繩群島、台灣至菲律賓的第一島鏈擴大部署。然而，日本和菲律賓現階段都不願接受美軍部署，因為擔心自己在危機中成為中國攻擊目標。

美軍將在關島部署中程飛彈部隊

機動靈活的飛彈部隊不需要跑道或港口，且比艦艇或飛機更不容易被發現及被襲擊。關島距離中國四千公里，飛彈部隊可快速部署至亞洲盟國，是美國在西太平洋的戰略要地。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）資深顧問坎西恩（Mark Cancian）推測，美軍將在亞洲現有部隊部署正在開發中的「精準打擊飛彈」（PrSM），預計射程可達約五百公里，且可與高機動性多管火箭系統（HIMARS）和多管火箭系統（MLRS）相容。長程高超音速武器（LRHW）也進入最後階段，其射程可達二七七五公里。

不過，華府智庫「新美國安全中心」（CNAS）資深研究員史托克斯（Jacob Stokes）警告，一旦台灣或南海發生緊急狀況，空中、海上、太空和網路領域都比陸基部署更重要，因為印太主要是海洋地理，地面部隊雖可發揮作用，尤其是操作陸基飛彈和飛彈防禦系統，但美軍在東亞的地面部隊，其相對價值比不上其他領域部隊。

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