阻俄興戰 美拚2030腰斬俄能源收益

俄羅斯十一月卅日對烏克蘭東、南部地區發動空襲並發射火箭、火砲，造成六人死亡。烏總統澤倫斯基同日在指揮官陪同下視察東北部的哈爾科夫州前線城市庫皮揚斯克。澤倫斯基說，戰爭已進入新階段，由於武器與兵員持續短缺，加上夏季反攻成果不如預期，預計冬季將使情勢變得更複雜，但烏克蘭不會退卻、不會放棄。（路透）

2023/12/02 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕以美國為首的西方陣營自烏俄戰爭爆發後，對俄羅斯賴以為生的能源出口施加制裁。美國國務院負責能源資源的助理國務卿皮亞特向「金融時報」強調，為了確保防止俄羅斯有朝一日再發動戰爭，西方對莫斯科的制裁將持續數年之久，目標在二○三○年讓俄國能源收益減半。

讓俄無法對烏發動第三次侵略

皮亞特表示，限制俄總統普廷對烏侵略的經濟能力，得確保俄羅斯永遠無法再對鄰國發起戰爭，「這些制裁的目標在於改變俄羅斯的行為，以便在無論何時達成某種和平後，普廷沒有辦法用三或四年的時間重新整裝，對烏克蘭發動第三次侵略」。

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俄羅斯對烏克蘭發動全面入侵後持續出口大量石油。但據國際能源署（IEA）預估，要是西方對俄羅斯的能源產業制裁持續下去，俄國的石油、天然氣出口會在二○三○年下跌至少四十至五十％。

包括歐盟、美國和七大工業國集團（G7）已絕大部分禁止進口俄油。G7在去年祭出俄羅斯石油出口價格上限，此規範下，非G7國家仍能向俄購買石油，但價格限於每桶六十美元以下，否則在交易時無法使用西方國家的船隻和保險。

雖制裁之初使俄國原油價格驟降，但克里姆林宮規避查緝，透過直接、間接購入老舊油輪，組成「影子船隊」，讓石油價格不受限制地輸往印度、中國等地。皮亞特提到，美國正設法削弱影子船隊的效果。美國十一月才宣布制裁俄國北極液化天然氣二號項目，是美國首次直接打擊莫斯科天然氣出口。

克里姆林宮表示已有心理準備西方制裁將會持續數年之久，並為此擬定因應之道，強調美國對全球的經濟影響力已不若以往。路透提到，莫斯科自稱在面對西方史無前例的制裁之下，其經濟表現極富彈性和適應力。但俄國仍面臨持續性通膨和缺工，五％的年經濟成長主要是因軍事生產大量增加。

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