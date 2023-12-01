中國挺不住 台海持久戰有利美國

美國分析家稱美中衝突拖愈久對華府愈有利。圖為美國航空母艦雷根號與核子動力潛艦安納波利斯號去年九月在南韓東海岸參與美日韓聯合軍演。（美聯社）

2023/12/01 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕「日經亞洲」十一月三十日報導，專家指出，美國的政策制定者日益認識到，美中可能因台灣發生衝突且該衝突可能曠日廢時，而此等情況對美國有利；但主張美國優先的前總統川普若在明年大選回鍋白宮，則恐令台灣陷入風險。

接受美國國防部資助進行研究的政治學者、美國約翰霍普金斯大學高等國際研究所季辛吉全球事務中心研究員雷曼在新書中預測，美中衝突時間將會拉長；後冷戰時代的武力規劃與防禦理論雖傾向更短時間、更激烈與更局部的戰爭，但愈來愈多觀察家警告，「面對如中國這般巨大、富裕且軍力強大的歐亞巨人，武裝衝突恐會演變成持久戰，也會是艱苦的消耗戰。」

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華府保守智庫哈德遜研究所資深研究員克拉克（Bryan Clark）也說，美國政府內部就美中持久戰的討論漸增，以及相比於北京，持久戰要打到什麼程度才會對美國有利。克拉克表示，持久戰大概對美國比較有利；持久戰在近數十年來已成美軍常態，一開打就會打到底，但中國打不了正在烏克蘭上演的那種戰爭。克拉克指出，中國工業或許挺得住，但政治與經濟體系怕是不然；美中因台灣發生衝突將影響中國貿易航運，「他們能夠忍受近海混亂多久？」

克拉克還說，倘若此為預期路線，美國應該建立機制以支持長期行動，關鍵是不讓北京揮出第一拳，「我們必須有能力立刻阻止他們發動侵略」。至於雷曼則警告，中美競爭的兩個方面值得華府嚴肅與立即關注，一是中國的原料工業實力及其軍力擴張的規模與範圍，二是不斷演進的中俄協約關係。

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