美英18國公布指南 推安全AI系統

美國、英國等十八國廿六日公布一份人工智慧（AI）安全指南，藉此推動企業創建「基於安全設計」的AI系統。（路透檔案照）

2023/11/28 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國、英國等十八個國家廿六日公布一份人工智慧（AI）安全指南，美國高層官員形容，這是第一份就如何確保AI不受流氓行為者侵害的詳細國際協議，希望推動企業創建「基於安全設計」的AI系統。在廿頁文件中，十八國同意，從事設計並使用AI的企業，在開發與部署AI時，必須確保客戶和更廣泛的大眾，可以安全地使用且不至於濫用。

AI興起已引發一連串擔憂，包括AI恐被用來擾亂民主進程、助長詐欺行為、引發嚴重失業等多項危害。據英國國家網路安全中心（NCSC）官網介紹，該中心與美國國土安全部網路安全暨基礎設施安全局（CISA）聯合發佈這份「安全AI系統開發指南」，為AI系統開發人員提供開發過程中的網路安全決策。

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該指南是NCSC與全球其他廿一個機構和部會（包括七大工業國集團和南方世界成員）合作制定，也是全球範圍內首次達成的這類共識，涉及AI系統開發生命週期中的四個關鍵領域：安全設計、安全開發、安全部署，以及安全運維，每個部分都重點介紹有助於降低AI系統開發過程的網路安全風險的注意事項和緩解措施。

這項協議並不具約束力，主要包括一般性建議，例如監控AI系統的濫用、保護資料不被竄改，以及審查軟體供應商。儘管如此，CISA局長伊斯特利（Jen Easterly）表示，這份協議仍然很重要，有這麼多國家支持AI系統必須將安全擺在第一；這些指導方針代表「一項一致的看法，就是在設計階段最重要的事就是安全性」。

路透指出，這是世界各國政府形塑AI發展的一系列倡議中的最新一項。除了英、美之外，簽署這項方針的國家還包括德國、義大利、捷克、愛沙尼亞、波蘭、澳洲、智利、以色列、奈及利亞和新加坡等。不過，指南並未探討若干棘手議題，包括如何適當運用AI，或輸入模型資料的取得方式等。

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