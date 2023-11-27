霍珀號駛入西沙 美︰維護航行自由

美國海軍第七艦隊的神盾驅逐艦「霍珀號」（USS Hopper）。（取自美國第七艦隊官網）

2023/11/27 05:30

反擊中國「風險製造者」批評

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國和中國才剛恢復軍事對話，卻隨即在南海出現互相指責的局面。美國海軍第七艦隊的神盾驅逐艦「霍珀號」（USS Hopper），廿五日駛入南海的西沙群島海域，中國軍方痛批美國大搞「航行霸權」，是南海風險製造者。美方則回應，霍珀號是依國際法在西沙群島附近南海海域維護航行自由，並批評中國對南海的任何主張，都對航行自由構成威脅。

這是美國總統拜登和中國國家主席習近平十五日在舊金山舉行「拜習會」後，首次有美艦駛入南海主權爭議海域。在此之前，霍珀號參加由日本主導的ANNUALEX年度聯合演習。

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中國人民解放軍南部戰區發言人田軍里表示，「霍珀號」未經中國政府批准，非法闖入中國西沙領海，南部戰區組織海空兵力，依法依規跟蹤監視、警告驅離，並指控美國嚴重侵犯中國主權和安全，是其大搞「航行霸權」、製造「南海軍事化」的又一鐵證，充分說明美國是不折不扣的「南海安全風險製造者」，是南海和平穩定的「最大破壞者」，中方保持高度警戒。

對此，美國第七艦隊廿六日發表聲明回應，霍珀號依國際法在西沙群島附近南海海域維護航行自由，並批評對南海的任何廣泛主張，都對航行自由構成威脅，是挑戰主張擁有西沙群島的台灣、中國、越南等，對於艦艇「無害通過」的限制。

第七艦隊副發言人魏德曼在電郵聲明中表示：「美國對世界各地過度的海事聲索提出質疑，無論聲索方的身分為何」，「在南海非法且廣泛的海事聲索，對於海洋自由構成嚴重威脅。」

菲國︰兩架中國戰機「繞行」菲攻擊機

路透指出，隨著中國在太平洋地區日趨專斷，域內國家的警覺也隨之升高；就在霍珀號進入西沙海域同一天，菲律賓和澳洲展開在南海的首次海上及空中聯合巡邏演習。數日前，菲律賓和美國也舉行類似演習。

菲國政府廿六日表示，兩架中國戰機被偵測到「繞行」一架在南海參與澳菲聯合巡邏任務的菲國飛機，但未引發任何意外事件。菲律賓軍方公共事務辦公室負責人崔尼代說，確認有兩架中國戰機在西菲律賓海（即菲國專屬經濟區內的南海海域）胡伯礁（Hubo Reef）附近，被偵測到繞行菲律賓一架A-29B「超級巨嘴鳥」（Super Tucano）攻擊機。

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