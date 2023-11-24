英韓升級戰略夥伴 關注台海

南韓總統尹錫悅（左）22日與英國首相蘇納克（右）舉行會談，簽署「唐寧街協議」，將兩國關係提升為「全球戰略夥伴關係」。（彭博）

2023/11/24 05:30

尹錫悅訪英 簽署唐寧街協議

〔編譯管淑平／綜合報導〕在英國進行國是訪問的南韓總統尹錫悅，廿二日與英國首相蘇納克簽署「唐寧街協議」（Downing Street Accord），將兩國關係提升為「全球戰略夥伴關係」，加強與深化雙邊在多個領域上的合作。這份協議也強調兩國對台灣的基本立場不變，台灣海峽和平與穩定，對國際社會安全與繁榮不可或缺。

尹錫悅廿一日展開這次訪問，廿二日分別與首相蘇納克、反對黨工黨黨魁施凱爾會談。尹錫悅與蘇納克在會後簽署「唐寧街協議」，將兩國關係從「創新全面夥伴關係」升級為「全球戰略夥伴關係」。協議指出，兩國將共同支持以聯合國憲章和國際法為基礎的開放、穩定的國際秩序，致力於印度—太平洋地區的開放與透明，「我們強調，我們對台灣的基本立場依然不變，台灣海峽的和平與穩定，是國際社會安全與繁榮不可或缺的元素」。

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反對片面改變東海、南海現狀

協議也表達「強烈反對任何試圖片面改變」東海、南海現狀，重申堅定致力於維護國際法，包括航行和飛越自由。蘇納克在會談中強調英韓安全密不可分，並譴責北韓廿一日利用彈道飛彈技術發射軍事偵察衛星，並對俄羅斯可能提供北韓相關技術表達關切。

尹錫悅強調，全球挑戰上的「多重危機」，是尋求與志同道合夥伴建立更密切關係的理由之一。蘇納克表示，尹錫悅來訪凸顯兩國之間深刻的夥伴關係和友誼，簽署協議「強化這份友誼」，鞏固和強化兩國在安全、科技和貿易等關鍵領域的關係。尹錫悅也出席商界領袖論壇，表示這次訪問是邁向兩國擴大合作的「跳板」。他向英國會議員發表演說，表示韓英關係「將以全球戰略夥伴關係重生」。

防衛合作 提高兩軍協同行動能力

根據協議，在防衛合作方面，兩國將加強共同訓練，提高兩軍協同行動能力，設立外交、國防「二加二」對話機制，因應區域與全球挑戰，並研擬具體反應措施，以及致力於防衛裝備研發與生產合作。在科技、經貿和能源方面，兩國啟動升級版自由貿易協定談判，建立「英韓半導體合作架構」擴大人工智慧（AI）、網路安全、核能等方面的合作，並建立「戰略網路夥伴關係」，南韓企業將對英國綠色能源、基礎建設投資二一○億英鎊。

英國國王查爾斯三世廿一日以皇家騎兵衛隊、搭乘皇家馬車巡遊白金漢宮前林蔭大道，與白金漢宮國宴等盛大儀式，歡迎尹錫悅到訪。這是查爾斯三世今年五月加冕以來接待的首位外國領袖，他讚揚韓國文化的魅力，並在廿二日授予南韓女團BLACKPINK成員「大英帝國員佐勳章」（MBE），表彰其致力倡導環境保護。

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