美兩黨議員提案 阻外國干預選舉

美國聯邦眾議院「美中戰略競爭特別委員會」主席蓋拉格，廿一日與民主黨籍眾議員波特共同提出「阻止外國干預投票議案法案」，修正美國現行法律關於外國資金規定的漏洞，以防外國勢力干預。（彭博檔案照）

2023/11/23 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕鑑於美國將在明年十一月舉行總統、國會暨州級選舉，美國聯邦眾議院「美中戰略競爭特別委員會」主席蓋拉格，廿一日與民主黨籍眾議員波特共同提出「阻止外國干預投票議案法案」，修正美國現行法律關於外國資金規定的漏洞，以防外國勢力干預。

修正現行外國資金規定法律漏洞

蓋拉格透過新聞稿指出，目前法律禁止外國實體捐款給美國政治人物或競選活動，卻允許它們捐款給州級或地方投票議案，「這部常識性法案將關閉這個漏洞，阻止美國敵手利用外國資金與影響力，腐蝕我們的政治程序。」

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法案獲得包括眾議院外交委員會印太小組主席金映玉（Young Kim）等七名跨黨派議員連署支持；民主黨籍參議員陸天娜（Kirsten Gillibrand）也計畫近期內在參議院提出對應法案。

美國預定明年十一月五日選舉新任總統、副總統，並將改選聯邦眾議院全體議席、卅四席參議院席次、十三州州長與地方首長。陸天娜指出，不應讓外國政府、企業影響美國法律與民主，允許外國公民資助投票議案的法律漏洞相當危險，必須迅速解決。

另一方面，同時擔任眾院軍事委員會網路、資訊科技與創新小組委員會主席的蓋拉格，廿一日也和該小組委員會首席民主黨議員肯納聯合推出「五眼人工智慧法案」（Five AI Act），要求美國國防部成立工作小組，在美國參與的情報分享「五眼聯盟」架構下，就AI開發協調與英、加、澳洲、紐西蘭加強合作。

加速AI技術開發 強化五眼聯盟合作

法案要求該工作小組對先進AI系統進行比較、測試、評估和採購；找出潛在可行方案，以推進、加速用於情報共享與作戰環境感知的人工智慧互通性；為五眼國家共同進行的AI系統研究、開發、測試、評估和應用制定共同策略；比較和使用倫理架構來加速AI技術進步，以及利用商業上可用的AI技術，促進五眼聯盟國家武裝部隊和情報部門的短期合作。

蓋拉格聲明指出，當務之急是防止美國的對手、尤其是中共，將人工智慧武器化，以推進其軍事野心，進一步強化其壓制性技術威權監控國家；自由世界必須在AI創新領域維持領先地位，並為AI使用設定合理的護欄規範。

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