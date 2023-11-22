美德防長歐盟高官 接力訪烏相挺

德國防長佩斯托瑞斯（左）21日造訪基輔，重申柏林力挺烏克蘭抗俄決心，右為烏國防長烏梅洛夫。（法新社）

2023/11/22 05:30

廣場革命10週年

〔編譯陳成良／綜合報導〕廿一日為烏克蘭「廣場革命」（Maidan Revolution）十週年紀念日，這場革命以推翻親俄羅斯政權，親西方力量勝利而告終。美國和德國兩國國防部長、摩爾多瓦總統桑杜，以及歐盟理事會主席米歇爾等多位外國領袖，也在同一時間相繼訪問基輔，表達力挺烏克蘭抵抗俄國侵略的決心。

二○一三年，前烏國總統亞努科維奇中止與歐盟簽署政治與自由貿易協議，並強化對俄關係。同年十一月廿一日，基輔獨立廣場爆發歷時三個月的大規模抗議，推翻莫斯科支持的亞努科維奇，使基輔走上堅定的親西方路線。二○一四年時任烏克蘭總統波洛申科簽署法令，將每年十一月廿一日定為「尊嚴與自由日」，同時紀念二○○四年「橙色革命」與九年後的「廣場革命」。

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烏克蘭總統澤倫斯基廿一日發表談話，將十年前的「廣場革命」與俄羅斯入侵烏克蘭相提並論，形容這場抗爭是烏克蘭在烏俄戰爭的首場勝利。克里姆林宮則將「廣場革命」視為外國支持的政變，促使俄軍佔領並併吞克里米亞半島，且支持烏國東部的武裝叛亂。

美德軍援再加碼

美國防長奧斯汀廿日突然造訪基輔，並宣布向烏克蘭提供一億美元（約卅一億台幣）的新軍援。奧斯汀與澤倫斯基會晤時，再次強調美國將「長期」支持烏克蘭。烏克蘭正在為這場戰爭進入第二個冬天做準備，美國是基輔最大的軍事援助國，迄今已提供四百億美元軍援，其次為德國。奧斯汀表示，這批軍援包括火砲彈藥、防空攔截器，以及反戰車武器。美國國務院表示，其中包括三百萬發小型武器彈藥和「海馬斯」（HIMARS）高機動性多管火箭系統裝備。

德國防長佩斯托瑞斯廿一日也造訪基輔，重申柏林力挺烏克蘭抗俄決心，並宣布提供價值十三億歐元（約四五四億台幣）的新軍援，包括IRIS-T防空系統。烏國一直極力爭取IRIS-T系統，以助其擊落俄軍無人機和飛彈。第一批三套IRIS-T系統已運抵烏國，第四套可望在今年底前送達。此外，歐盟理事會主席米歇爾廿一日也抵達基輔，表達力挺烏克蘭。基輔期盼歐盟能在數週後啟動烏克蘭加入歐盟的正式談判。

烏克蘭為爭取加入歐盟，正積極肅貪。烏國官員廿日表示，國家特別通訊和資訊保護局局長史基浦及其副手佐拉已被解職。烏國檢方也隨即宣布對該局涉嫌貪污進行調查，據稱兩人涉嫌在二○二○年至二二年間貪污約一七二萬美元。國家特別通訊和資訊保護局負責保護政府通訊安全，確保國家免受網路攻擊。

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