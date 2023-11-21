「阿根廷川普」總統大選勝出

素有「阿根廷川普」之稱的極右派自由主義經濟學家米雷伊，19日在阿根廷總統大選第二輪投票中出線，贏得總統寶座。圖為米雷伊勝選後在他成立的自由進步黨總部向支持者致意。（法新社）

2023/11/21 05:30

53歲米雷伊從政僅2年 改寫阿國歷史

〔編譯陳成良／綜合報導〕阿根廷總統大選第二輪投票結果十九日出爐，素有「阿根廷川普」之稱的極右派自由主義經濟學家米雷伊（Javier Milei），打敗現任經濟部長馬沙（Sergio Massa），贏得總統寶座，也代表苦於經濟危機的阿根廷選民選擇向右轉。米雷伊曾大力抨擊中國和巴西，稱他反對與共產黨打交道，主張凍結和中國的往來，強化與美國關係，也不打算加入「金磚國家」，或與俄羅斯合作。

官方公布的九十九％計票結果顯示，米雷伊得票率約五十六％，高於馬沙的四十四％。阿根廷是南美洲第二大經濟體，五十三歲的米雷伊改寫阿國政壇歷史，是首位未曾擔任過省長職務即當選總統的新貴，從政歷史也僅短短兩年，他的當選改變南美洲左傾的政治版圖。

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主張凍結和中往來 強化與美關係

阿根廷在中間偏左政府領導下，經歷嚴重的通膨危機，政府依靠印鈔為支出提供資金，同時大量借貸卻導致債務違約。路透等外媒分析，選民將希望押在米雷伊這類持激進觀點的政治素人身上，希望他能夠修復阿國遭受三位數通膨率折磨的困境，阻止迫在眉睫的社會崩潰危機，挽救五分之二民眾陷於貧困的經濟。

以名嘴身分闖出名號的米雷伊，在競選造勢場合中，經常揮舞著一把電鋸上台。他主張採取經濟休克療法，包括以美元取代嚴重貶值的披索、廢除中央銀行並全面美元化。他也主張禁止墮胎（性侵致孕也不例外）、全面開放擁槍權、建立人體器官市場等。他還曾以「骯髒的左翼」指稱天主教教宗方濟各，聲稱人類並非氣候變遷的幕後黑手。外交上，米雷伊親美國和以色列，已預告以色列將是他上任後首個出訪國家。他也全力支持烏克蘭，曾戴上烏國國旗別針出席公開場合。

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