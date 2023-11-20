斡旋以哈人質談判 卡達首相︰只剩次要問題

以色列地面部隊十九日持續在加薩走廊北部清剿哈瑪斯，並準備將行動擴大到加薩南部。（路透）

2023/11/20 05:30

白宮否認已達協議

〔編譯林家宇、陳成良／綜合報導〕華盛頓郵報十八日報導，美國、以色列和巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」已達成暫時性協議，以釋放遭挾持至加薩走廊的婦女、兒童為條件，換取以軍停火五天。但白宮隨即否認，居中斡旋以哈談判的卡達首相穆罕默德十九日則說，已經「很接近」達成讓人質獲釋的協議，只剩下一些「次要的」實務問題待解決。

華郵引述知情人士報導，按照三方達成的六頁書面協議，若無意外，各方將在接下來數日內凍結軍事行動至少五天，並且每廿四小時分批釋放五十名或更多人質，也讓更多人道援助進入加薩。屆時將從空中監視地面的一舉一動，確保作戰行動確實停頓。

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但在協議敲定前，以色列仍持續猛攻加薩走廊，且戰線有往南延伸之勢。聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）總監拉扎里尼（Philippe Lazzarini）在社群媒體X（前稱推特）表示，以軍轟炸UNRWA在加薩北部管理的兩所學校，其中一處避難所收容四千多人，包括兒童在內有多人罹難。哈瑪斯官員則說，學校的傷亡者達兩百人。

由世界衛生組織（WHO）率領的聯合小組，十八日抵達加薩最大醫療機構西法醫院，形容該院已成為「死亡區域」（Death Zone），院內仍有廿五名醫療人員和包括卅二名情況危急的嬰兒在內共二九一名病患，正研擬計畫立即撤離。加薩衛生官員則說，卅一名早產兒十九日已撤離醫院，正準備經由拉法邊界關卡進入埃及。

拜登投書華郵 堅持兩國方案

美國總統拜登十八日投書華盛頓郵報，強調俄羅斯和哈瑪斯試圖透過破壞區域穩定來消滅鄰國的民主，「我們不能允許這樣的事發生」。而儘管美國和以色列針對接管加薩問題分歧加深，拜登仍堅持以巴和平共存的「兩國方案」，認為以哈戰爭結束後，最終應由巴勒斯坦自治政府接管加薩走廊與約旦河西岸地區。

主張巴人當局接管加薩與西岸

拜登認為，美國堅定支持烏克蘭是對自己安全的投資，預防未來爆發更大規模的衝突，也不能讓加薩走廊再次成為恐怖組織的溫床，只要哈瑪斯堅持其毀滅性的意識形態，中東就難以實現和平。拜登主張，加薩和西岸應在單一治理架構下重新統一，並最終由重整後的巴勒斯坦權力機構負責領導，而以色列不得強迫巴勒斯坦人離開加薩，或是重新佔領、圍困或封鎖加薩，也不能縮減加薩與西岸固有領土。

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