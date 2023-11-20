日專家︰中國攻台 恐用小型核武

日本政策研究大學院大學東亞安全專家道下德成認為，中國為了追求霸權，可能會動用小型核武攻擊台灣，美國和日本應透過嚇阻加以防範。圖為中國殲-10戰機編隊。（美聯社檔案照）

2023/11/20 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕日本政策研究大學院大學東亞安全專家道下德成十九日表示，中國為了追求霸權，可能會毫不猶豫成為美國之後第二個使用核武的國家，且很可能動用小型核武攻擊台灣，但希望以武力統一台灣的中國人應該不多，美國和日本可透過嚇阻加以防範。「華爾街日報」社論也指出，美台加速強化武裝，是遏阻中國的不二法門。

道下德成指出，隨著中國和北韓推進核武計畫，日益增長的地緣政治風險引發東亞核隱憂。以南韓為例，六成以上民眾支持擁核，根本原因是韓人懷疑美國的「核保護傘」能否在緊急情況下發揮作用。不過，即使沒有美國反對，南韓也不會擁核，而是努力推動技術發展，盡可能接近核武水準，成功試射潛射彈道飛彈即為一例。

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道下認為，一旦台海發生戰爭，北京可能會祭出核武恐嚇日美不要介入，且有一半機率會在西太平洋引爆小型核彈，另有卅％機率會以戰術核武來攻擊台灣的防禦系統和軍事設施。不過，即使中國對台灣進行核攻擊，美國要對中國進行核報復，仍將面臨許多阻礙。

美日應共同增強嚇阻力

道下建議，美日同盟與南韓和台灣的防禦直接相關，日本應推動針對緊急事態的模擬演習和情境分析，增加國防預算及重建供應鏈也非常重要。因此，美日共同增強嚇阻力，將有助於區域穩定。

中國國家主席習近平在十五日的「拜習會」上，否認北京可能在二○二七或二○三五年攻台的傳聞。然而，華府智庫「大西洋理事會」史考克羅戰略安全中心主任米科塔（Andrew A. Michta）指出，習近平此番表態是說，中方認為現在還不是真正進行另一場對抗的時候，必須為未來採取軍事行動爭取時間。

華爾街日報社論指出，無論「拜習會」有何成果，沒跡象顯示北京打算停止在西太平洋的軍事侵略。拜登外交政策若得到「硬實力」相襯，將會更強大。首先，美國必須賦予台灣更多軍購權利，並在兩岸爆發衝突之前，就完成武裝台灣，至少須直接增加廿億美元以上的軍售。其次，加快對台武器交付，包括設下台灣可以優先取得武器的條款。

美媒︰美對台軍售應增20億美元

美方也必須為美軍大量採購炸彈和飛彈，當前美軍沒有足夠的長程火力，能在太平洋地區取得決定性勝利，削弱對中共的嚇阻力。具體而言，美國現在必須生產數千枚長程反艦飛彈，以及「愛國者」攔截飛彈，同時也必須採購「刺針」飛彈、陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）等武器。最後，讓美國海軍擁有六十六艘攻擊潛艦的計畫必須實現，拜登必須告訴選民，匿蹤潛艦對阻止與中國開戰至關重要。

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