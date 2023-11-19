空有大餅 美印新國防合作協議 恐讓中得利

美國近年深化與印尼關係，加強印太地區同盟和雙邊貿易。圖為印尼總統佐科威於去年廿國集團（G20）峇里島峰會期間與美國總統拜登互動。（路透檔案照）

2023/11/19 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕印尼總統佐科威十三日訪問華盛頓，與美國總統拜登會面並簽署新國防合作協議，被視為拜登強化印太地區同盟對抗中國的另一項成果。但香港南華早報引述專家分析，美印簽署的協議缺乏提升雙邊貿易的潛在機會。與印尼已是重要貿易夥伴的中國關係可能進一步深化，留給美國極其有限的商業運作空間。

計畫缺乏細節和確定性

報導寫道，此一全面戰略夥伴協議多項計畫的輪廓缺乏細節和確定性。對佐科威來說，此行最大的成果是向拜登傳達該國對以哈衝突的立場，「印尼呼籲美國就停止發生在加薩的暴行付出更多努力。基於人道考量，停火有其必須性」。

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印尼對美中的吸引力，其中之一為擁有全球最豐富的鎳礦藏量。二○二○年為建立具競爭性的電動車和電池供應鏈，禁止對外出口。中國是印尼鎳產業的積極投資者，二○二二年上半在該領域投入卅六億美元。然而，印尼的開採產業造成大量濫伐和水污染，美國至今未投資印尼鎳礦業，數位美國會議員在佐科威到訪前，表態反對與印尼簽署有限自由貿易協定（FTA），聲稱該國並不符合「環境、社會、治理」（ESG）準則。

美商業可運作空間有限

分析師指出，雖然美國與印尼的雙邊貿易近年來有上升趨勢，去年為四七○億美元，但中國與印尼的貿易額度達一三○○億美元，印尼的資源工業化計畫已有大量中資參與，美國要加入的空間有限。東南亞研究所印尼研究計畫共同協調員尼加拉指出，「我不認為中國會願意讓美國取代自己在印尼採礦和提煉產業的領先地位。我們可能會看見美中在拉攏印尼進入核心盟友圈上更緊密的競爭」。

報導分析，即將於明年卸任的佐科威，其在美中關係間扮演中立者的方針，目前看來會是後繼者追隨的路線。然而，中國對印尼的基礎建設投資，包括上月通車的雅萬高鐵，或許會讓中印關係更加密切。

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