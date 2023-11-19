APEC閉幕宣言 烏俄、以巴議題無共識

包括美國總統拜登在內的亞太經濟合作會議各國領袖，十七日繼續在會議中討論亞太區域事務。（歐新社）

2023/11/19 05:30

21名領袖支持WTO改革

〔編譯林家宇／綜合報導〕舊金山亞太經濟合作會議（APEC）十七日落幕，會後分別由主辦國美國發布「主席聲明」和廿一名領袖聯合發表「金門宣言」（Golden Gate Declaration）。主席聲明中雖提及烏俄、以哈戰爭，但在成員包含俄羅斯及穆斯林多數國家的情況下，未能就兩項議題達成全體共識；在金門宣言中，則承諾對世界貿易組織（WTO）進行改革。

區域衝突 未納入金門宣言

主席聲明呼應去年曼谷APEC宣言對烏俄衝突的說法，「多數APEC成員強烈譴責對烏克蘭的侵犯」；以哈戰爭方面，領袖們就加薩危機交換看法、觀點。汶萊、印尼、馬來西亞在聯合聲明中，表達對在利雅德舉辦的阿拉伯─伊斯蘭國家領袖聯合峰會主張的支持，敦促立即中止在加薩的軍事行動，拒絕以色列以自衛之名打擊巴勒斯坦人的正當性。三國另呼籲採取立即、長期且持久的人道停火，以及不受阻礙地向加薩平民供應必要物資及服務。然而，因部分成員認為APEC並非討論地緣政治的場合，否決將上述兩項議題納入金門宣言。

請繼續往下閱讀...

各國領袖在金門宣言中重申決心打造一個自由、開放、公平、非歧視、透明、包容、可預測的貿易和投資環境，「我們致力對WTO進行必要改革，提升組織各方面職能，包括討論一個運作全面、健全的爭議處理機制，讓所有會員國在二○二四年都能利用」。

各取所需 拜習會釋正面訊號

路透指出，雖然成員國在烏俄和中東議題上出現分歧，但美國總統拜登與中國國家主席習近平十五日的會面，讓擔憂美中對抗趨勢惡化的成員國著實鬆了口氣。對美國來說，拜登藉此機會凸顯了強盛的美國經濟及與其他太平洋國家的關係；中國方面，減輕雙邊緊張關係可讓重心放在經濟成長，同時也是向逐漸遠離中國的投資人信心喊話的機會。國際貨幣基金組織（IMF）總裁喬治艾娃表示，對於各國應加強合作處理全球挑戰之際，拜習會是一道迫切需要且正面的訊號。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法