金正恩結束訪俄 獲贈無人機、防彈背心

北韓領導人金正恩十七日結束對俄羅斯的訪問，搭乘裝甲列車離開俄國阿爾喬姆車站。（路透）

2023/09/18 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕北韓最高領導人金正恩十七日離開俄羅斯，結束為期六天的訪問，此行引發全球擔憂這兩個與西方陷入僵局的國家達成武器交易。金正恩最後一天的行程，是與在俄國留學的北韓學生見面，他還收到俄方的特別禮物：無人機與防彈背心。

下一步可能訪中會習

俄國媒體報導，金正恩的裝甲列車已自俄國遠東城市阿爾喬姆（Artyom）車站駛離，準備返回平壤。當地距離俄朝邊境的哈桑（Khasan）車站約兩百公里。外界密切關注金正恩結束訪俄行程後，接下來是否可能造訪中國。南韓韓聯社報導，金正恩可能以預定本月廿三日開幕的杭州亞運為契機，在亞運後訪問中國，並會晤中國國家主席習近平。

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俄國「衛星通訊社」報導，十七日稍早，金正恩在海參崴參觀遠東聯邦大學，與該校北韓留學生會面。之後，俄國濱海邊疆區行政長官柯佐米亞科（Oleg Kozhemyako），向金正恩展示當地企業的研發成果。金正恩離開前，獲柯佐米亞科贈送五架FPV（First Person View，第一視角）自殺式無人機、一架偵察無人機和防彈背心做為禮物。

北韓中央通信社（KCNA）報導，金正恩在訪問濱海邊疆區期間向俄國太平洋艦隊贈送禮物，他本人也收到俄羅斯國防部長紹伊古、俄羅斯空天軍遠程航空司令部指揮官科比拉什的禮物，但報導並未提及禮物為何。朝中社聲稱，朝俄關係進入「團結與合作的新全盛期」。

報導指稱，金正恩十六日與俄國國防部長紹伊古共進午餐並舉行會談，討論進一步加強兩國軍隊在國防和國安領域的戰術戰略合作與交流等議題。紹伊古表示，願與北韓進一步深化雙方國防部門的友誼與合作；金正恩則高度評價俄國武裝力量。

分析指稱，面對美國、日本和南韓進一步加強合作，北韓、中國和俄羅斯三國也可能擇期舉行峰會。據悉，俄羅斯總統普廷將出席十月在北京舉行的第三屆「一帶一路」峰會，若金正恩出席，屆時三國可能舉行三邊峰會。

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