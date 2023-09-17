中國女炫富自曝貪腐 深圳蓋牌調查犯眾怒

微博帳號「北極鯰魚」在3月間發文自曝富裕生活，指家裡存款高達9位數，感覺是家人貪汙所得，引發中國網友群情激憤，要求官方調查，但深圳交通局9月初表示調查結果不予公開，反引發更大反彈。（取自網路）

2023/09/17 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國深圳市一名退休官員的孫女，年初在社群網站「微博」上發文炫耀財富，還自揭家中存款高達九位數，「家人感覺貪了」，迫使深圳當局介入調查是否涉嫌貪腐，但近來有民眾去函政府機關詢問最新進度，卻收到調查結果不公開的回覆，引起極大民怨，官媒「中新社」於微博舉辦的民調結果顯示，多達九成三網友要求公開。

微博帳號「北極鯰魚」在三月間發文自曝富裕生活，指家裡存款高達九位數，感覺是家人貪汙所得，「都是韭菜（指基層人民）供的我怎麼能不喜歡」。她自稱已經「潤」（逃跑）到澳洲，不在「奴國」（指中國）生活，「想在哪個國家就哪個國家」。

請繼續往下閱讀...

反嘲諷網友「支性難改」

中國網友對「北極鯰魚」的挑釁發言極為反感，群起抨擊她「精神上還沒潤」，還繼續使用簡體中文及中國網站，但她絲毫不退縮，反而加倍嘲諷，「就喜歡看支性難改（指中國人惡習難改）的樣子」，還自曝「博主爺爺當交通局局長的時候，你爺爺正在大街上給人修腳」，並恥笑網友是「低賤老鼠」、「底層賤畜」等。

在中國網友地毯式搜索及官方確認後得知，「北極鯰魚」的祖父原是深圳市交通運輸局貨運分局的鍾姓幹部，已於二○○七年底退休。消息傳開後，深圳市交通運輸局表示，已展開相關調查。然而，有民眾八月底去函詢問調查結果，但深圳交通局在九月初的回覆中表示，網友索取的公開訊息不屬於政府資訊，依據相關規定決定不予公開，還建議不服氣的網友可向深圳市政府申請行政覆議，或向人民法院提起行政訴訟。

短短半年間，深圳交通局的態度從「及時通報」變成「不予公開」，進一步激怒中國網友，痛批該局「權力的傲慢」，認為儘管鍾姓幹部已退休，仍有義務解釋財產來源是否合法，質疑背後另有隱情。官媒中新社微博帳號「國是直通車」發起「您認為北極鯰魚事件結果是否應公開？」的網路投票，總計十萬三八一一票，多達九萬七一九八票、約九十三％網友要求公開，顯然結果不公開難以服眾。

調查「爛尾」再失公信力

香港媒體「香港01」也對該事件進行詳細報導，更直指此事若「爛尾」，對社會公信力將是極大損失。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法