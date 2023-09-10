拜登今訪河內 升級美越關係

拜登10日到訪越南，有越南商店擺出印有拜登肖像的T恤，對其來訪表示歡迎。（法新社）

2023/09/10 05:30

成「全面戰略合作夥伴」

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統拜登十日結束二十國集團（G20）峰會後，下一站將訪問越南，預料藉由此次訪問強化美越關係，尤其將與河內當局確認兩國升級成「全面戰略合作夥伴」關係，與越南和中國、俄羅斯的關係同一等級，藉此在區域內加強遏阻中國。

與中俄韓印度同等級別

白宮表示，拜登十日將在河內與越南最高領袖、越南共產黨總書記阮富仲會面，屆時兩位領袖將發表談話。翌日，拜登將會見越南國家主席武文賞和總理范明正，雙方預計簽署協議，將美越從「戰略夥伴關係」拉高至最高層級的「全面戰略夥伴關係」，目前越南僅與中國、俄羅斯、印度和南韓有同等級別的關係，且多年來為免觸怒中國，一直拒絕給予美國這種待遇。隨著北京繼續擴大在亞洲的影響力，拜登此行的目標正是抗衡中國。

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白宮國家安全顧問蘇利文在拜登行前表示，數十年來，美越兩國一直努力克服越戰留下的痛苦遺產。這次訪問是加強美越外交關係的重要一步，反映出越南在美國展望未來印度—太平洋夥伴關係中將發揮的主導作用。

前駐美大使：越南不選邊站

然而，前越南駐美大使阮國強表示，越南不會熱心於在華府和北京之間取得平衡，因為越南與所有國家來往的政策為「不選邊站」，不會挺美來抗中，美國也充分了解。

紐約時報引述調查指出，大多數越南菁英對美國影響力表示歡迎，同時對中國崛起感到擔憂。美越關係升級後，越南可能會獲得更多美國防衛援助。美在二○一六年解除對越武器禁運後，已移交兩艘海防艦艇，並計畫再移交一艘。越南打算購買F-16戰機和非武裝無人機。

分析人士指出，在經濟方面，越南可能會向中國展示其與美國日益深化的關係。美國已是越南第一大出口市場和第二大貿易夥伴，僅次於中國。去年美越貿易額達到一二四○億美元，仍低於中越貿易額一七六○億美元。越南今年經濟遭逢逆風，上半年經濟成長率僅三．七二％，全年六．五％的目標眼看無法達成，將促使越南進一步尋求美國支援，以推動產業轉型和升級。

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