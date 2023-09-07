瓦格納列恐怖組織 英立法禁止參與

英國國防大臣夏普斯證實，英國將把俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」列為恐怖組織。（美聯社檔案照）

2023/09/07 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕傭兵組織瓦格納集團被外界視為俄羅斯總統普廷的私人軍隊，英國政府擬將其列為恐怖組織，與伊斯蘭國（Islamic State）、開打組織（al-Qaeda）並列，任何支持該團體的行為都將視同犯下刑事罪。

英國新任國防大臣夏普斯六日告訴「天空新聞網」︰「考慮到他們涉入的活動，就英國而言，未來參與該組織將違反法律」。英國內政部表示，由於瓦格納集團活動性質與規模，以及他們對海外英國公民構成的威脅，已根據「二○○○年恐怖主義法」，決定宣布瓦格納為恐怖組織，並於六日向國會提交依法禁止瓦格納集團的措施草案。夏普斯說，這些措施將禁止英國境內民眾「主動參與」瓦格納集團，或展示集團標誌。

請繼續往下閱讀...

據英國廣播公司（BBC）報導，草案中提到，瓦格納集團在烏俄戰爭發揮重要作用，還積極參與敘利亞、中非共和國、蘇丹和利比亞的衝突。該草案規定，在英國成為瓦格納集團成員或支持瓦格納集團皆為非法行為。

根據英國反恐法案。如果內政大臣認為某個組織與恐怖主義有關，當局就有權取締該組織。在該法案出爐之前，英國只能禁止北愛爾蘭與恐怖主義有關的組織。禁令預計九月十三日開始實施，屆時將把支持瓦格納集團的行為，包括安排旨在促進該組織活動的會議、表達對其目標的支持或展示其旗幟或標誌等，都列為刑事犯罪，觸法者可能會被判處十四年監禁或最高五千英鎊（約廿萬台幣）罰款。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法