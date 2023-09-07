中國新地圖劃入整片南海 美重申非法

美國國防部五日針對中國新版地圖爭議表示，北京試圖在重置邊境方面創造新常態，美國將與區域盟友合作，確保安全穩定秩序的國際規則得以遵循。（美聯社）

2023/09/07 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國政府上週發布的「二○二三年版標準地圖」，將多個主權爭議地區和海域納入國土，繼引發鄰國不滿後，美國國務院、國防部五日也抨擊中國，指責該地圖領土主張是「非法的」，北京致力於創造混淆國際主權的新常態，美國拒絕接受中國的主張。

中國八月廿八日發布的標準地圖中，以「十段線」取代「九段線」，幾乎將整片南海都納入中國疆域，並將台灣、釣魚台、中印邊界等爭議地區劃為中國領土，引起台灣、日本、印度、馬來西亞、菲律賓、越南、印尼等國不滿。

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美國國務院首席副發言人巴特爾在記者會上強調，中國標準地圖的領土主張是「非法的」，違背聯合國海洋法公約（UNCLOS），美國對此持反對立場；並呼籲中國在主張南海及其他海域的主權時，應符合國際法。巴特爾重申，二○一六年的南海仲裁已確認，中國在南海的主權聲索不符合海洋法公約。

美國國防部發言人賴德則回應︰「這是中國一貫行為的延續，在混淆國際主權方面，他們試圖透過重新設定邊界來創造一種新常態，然後期望其他國家遵守」。此前，白宮國安會戰略溝通協調官柯比一日接受「美國之音」訪問時表示，美方不會因這張地圖改變政策，將繼續反擊北京的「虛假海洋主張」，及北京脅迫行為。

北京尚未回應美國最新的抨擊。針對日本內閣官房長官松野博一抨擊中國最新地圖將釣魚台（尖閣諸島）列為領土，中國外交部發言人毛寧六日回應表示，「標為中國領土是理所當然的」，不接受日方所謂的抗議。

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