G20峰會無端缺「習」 美示警中國別攪局

由印度主辦的廿國集團（G20）高峰會將於九日在新德里揭幕，有數以萬計的維安人員參與安全行動，包括部署屋頂狙擊手和反無人機技術等。（路透）

2023/09/07 05:30

美國安顧問促中國扮演建設性角色

〔編譯管淑平／綜合報導〕由印度主辦的二十國集團（G20）高峰會九日在新德里舉行，中國國家主席習近平確定缺席，由國務院總理李強代替出席，但是並未說明習近平缺席理由。由於印度與中國近年因為兩國邊界爭議，關係惡化，美國國家安全顧問蘇利文五日敦促中國在這場峰會扮演建設性角色，是否要當「攪局者」，就看中國自己。

中國政府表示，將由李強率領代表團出席這次G20峰會，但是北京和主辦國印度都沒有說明習近平缺席峰會的原因。中印關係冰冷，除了二○二○年在主權爭議地區拉達克加勒萬河谷的致命衝突，升高雙邊緊張，上週又因為中國公布新版地圖將爭議邊境納入版圖，再起外交齟齬。

請繼續往下閱讀...

蘇利文五日被問到中印緊張是否為這次峰會蒙上陰影，他說，這「要看中國」，「如果中國想來扮演攪局者的角色，當然，這選擇在他們」；這次峰會主辦國印度，以及美國和「其他每一個成員國」都會鼓勵中國「以建設性方式參與氣候、多邊開發銀行改革、債務減免、科技等議題來出席會議，擱置地緣政治問題，確實聚焦在解決問題及兌現對開發中國家承諾」。

領袖宣言難達成共識

G20成員國對烏俄戰爭的立場分歧，以及習近平和俄羅斯總統普廷都缺席，顯示這次恐怕難以就領袖宣言達成共識；代表俄國出席的外長拉夫羅夫更揚言，若未能反映莫斯科對烏克蘭和其他危機的立場，俄方將杯葛峰會共同宣言。

印度主辦 中俄領袖都缺席

對此，印度外交部長蘇杰生六日表示，G20是「合作協作論壇」，「並非大國政治場域」，世界對於G20國家為一些迫切問題找出解決方案的期待「非常高」。被問到普廷與習近平是否因不滿印度而雙雙缺席，蘇杰生說，過去也有領袖缺席峰會，因此習近平這次沒來並非不尋常，「我不覺得和印度有任何關係」。

不過，倫敦大學亞非學院中國研究所所長曾銳生認為，對比上月習近平出席金磚國家峰會，宣布該集團新增六個成員國達成「歷史性」成就，習近平缺席G20峰會反映出外交優先性的調整。他指出，中國強調與開發中世界的關係，顯示北京力圖「創造有別於二次世界大戰以來美國主導自由國際秩序的替代選項」，這種重新調整「就算不是以中國為中心，也是對中國友好，獲得並且鞏固『全球南方』國家的支持」，而G20「不是中國能主導的，因此優先性較低」，這並非意指習近平反G20，而是「習近平不把G20放在與金磚國家同等重要的位置。」此外，「習近平正把中國更帶向極權主義，加強控制和提高秘密性，是這個過程的一部分」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法