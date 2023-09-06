俄私人軍事組織 吸納瓦格納傭兵

華爾街日報披露，在俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」首腦普里格津空難身亡後，Redut等忠於克里姆林宮的俄國私人軍事組織，已開始吸納瓦格納在烏克蘭和非洲的部隊。（歐新社）

2023/09/06 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕華爾街日報五日獨家報導，在俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」首腦普里格津空難身亡後，忠於克里姆林宮的其他俄國私人軍事組織開始吸納瓦格納在烏克蘭和非洲的部隊。如此一來，克宮便可徵用訓練有素的戰士攻打烏克蘭，並保留瓦格納在非洲部分地區的影響力。

據報導，在普里格津身後，克宮正著手接管瓦格納軍事資產，包括普里格津在中東和非洲六個國家建立的據點，約涉及六千名常為當地政治領袖提供安全保護的戰士，他們藉此換取珍貴資源。近幾個月來，與克宮有聯繫的私人軍事組織派兵赴烏作戰，其中包括由情報官員創立、由與普廷關係密切的寡頭資助，且由國家控制的組織。

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拒簽正規軍 多流入私人軍事組織

一位接近俄國國防部的人士透露，由俄軍傘兵和軍事情報官員在二○○八年創立的「Redut」就是其中一個私人軍事組織，主要是在中東提供安全承包業務，目前正在招募在烏作戰的瓦格納士兵。據瓦格納叛逃者七月間向英國國會提供的證詞，Redut由普廷密友、能源投資富豪季姆琴科資助，而部署在敘利亞的Redut戰士，是從中東地區的俄軍接收彈藥。據了解，Redut是俄國國防部吸納前瓦格納戰士的工具，因這些戰士過去不滿俄國的敵意，不願與俄國正規軍簽約。

事實上，在普里格津發起叛變後，就有一些資深指揮官拋棄瓦格納，轉而加入Redut，甚至現在是由一名前瓦格納軍官在監督Redut的招募工作。烏克蘭國防部一名官員表示，許多在烏作戰的瓦格納戰士對於是否與俄國國防部簽約感到猶豫，而已加入私人軍事組織的瓦格納戰士則被分散在前線，亦即曾參與叛變的人永遠不可能集中在同一個部隊。

非洲和西方安全官員指出，除了Redut外，另一個與俄國國防部和克宮有聯繫的僱傭軍組織「Convoy」也在力爭取代瓦格納在海外的行動。Convoy由皮卡洛夫領導，他在與普里格津決裂前，曾負責瓦格納的非洲軍事行動。

利比亞官員和安全承包商透露，在普里格津去世前一天，俄國副國防部長葉夫庫羅夫曾到訪利比亞，並會見當地軍事強人哈夫塔，當時就向對方表示，另一家私人軍事組織將接管瓦格納在當地的部隊，但該組織將受到俄國國防部軍事情報局（GRU）的嚴格控制，而皮卡洛夫當時也在場。

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